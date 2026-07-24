Szőke Alex, Fritsch Róbert és Vitek Dárius is kategóriája élén a világranglistán

A hat magyar éremmel zárult megméretés eredményei alapján a kötöttfogású 97 kilogrammban győztes Szőke Alex az élre állt kategóriájában, megelőzve a vb-ezüstérmes orosz Artur Szargszjant. Az ESMTK kiválósága így biztosan első számú kiemeltként kezdheti meg az októberi kazahsztáni világbajnokságot.

Fritsch Róbert (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A mieink közül továbbra is vezeti súlycsoportja világranglistáját az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok, vb-ezüstérmes, 77 kg-ban vb- és Eb-3., Fritsch Róbert, valamint a vb- és Eb-2. Vitek Dárius (kf, 130 kg) is, akik budapesti vereségük ellenére megőrizték pozíciójukat, így szintén első kiemeltek lesznek Asztanában.

Vitek Dárius (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A többi honfitársunk közül az egy súllyal lejjebb Eb-2. Váncza István (kf, 72 kg) a budapesti bronzéremnek köszönhetően a második helyre lépett elő, csupán a világ- és Európa-bajnok francia Ibrahim Ganem áll előtte. További hat magyar birkózó is a legjobb tíz között szerepel saját súlycsoportjában.