Nemzeti Sportrádió

Szőke Alex, Fritsch Róbert és Vitek Dárius is kategóriája élén a világranglistán

B. A. P.B. A. P.
2026.07.24. 12:18
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Szőke Alex a világranglista élére állt (Fotók: MBSZ/Róth Tamás)
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Fritsch Róbert Szőke Alex Váncza István UWW birkózás
A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) az idei negyedik, egyben utolsó rangsorviadala, a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István-emlékversenyt követően frissítette a világranglistákat.

A hat magyar éremmel zárult megméretés eredményei alapján a kötöttfogású 97 kilogrammban győztes Szőke Alex az élre állt kategóriájában, megelőzve a vb-ezüstérmes orosz Artur Szargszjant. Az ESMTK kiválósága így biztosan első számú kiemeltként kezdheti meg az októberi kazahsztáni világbajnokságot.

Fritsch Róbert (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A mieink közül továbbra is vezeti súlycsoportja világranglistáját az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok, vb-ezüstérmes, 77 kg-ban vb- és Eb-3., Fritsch Róbert, valamint a vb- és Eb-2. Vitek Dárius (kf, 130 kg) is, akik budapesti vereségük ellenére megőrizték pozíciójukat, így szintén első kiemeltek lesznek Asztanában.

Vitek Dárius (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A többi honfitársunk közül az egy súllyal lejjebb Eb-2. Váncza István (kf, 72 kg) a budapesti bronzéremnek köszönhetően a második helyre lépett elő, csupán a világ- és Európa-bajnok francia Ibrahim Ganem áll előtte. További hat magyar birkózó is a legjobb tíz között szerepel saját súlycsoportjában.

Váncza István (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

 

 

Fritsch Róbert Szőke Alex Váncza István UWW birkózás
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