Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Paddy McNally, az F1 mai arcának egyik megformálója

I. SZ.I. SZ.
2026.07.24. 11:35
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Paddy McNally 1997-ben a Brit Nagydíjon Sarah Fergusonnal (Fotó: Getty Images)
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F1 Paddy McNally gyász szponzoráció
Szerdán Angliában 88 éves korában elhunyt Paddy McNally angol üzletember, a Formula–1-es Paddock Club megalapítója, Bernie Ecclestone üzlettársa, aki nagy szerepet játszott az F1 jelenlegi üzleti modelljének kialakításában.

McNally tehetős fiatalként az 1960-as években sportautókkal versenyzett, majd az Autosport magazin munkatársaként építette ki kapcsolatrendszerét. Az 1970-es években a Philip Morris dohánycég szponzorációs ügynöke lett, majd az 1976-os világbajnok James Hunt menedzsereként is szerepet vállalt az F1-ben.

Ecclestone-nal 1983-ban kezdett együtt dolgozni, megalapította az Allsport Management cégét, amely a versenypályák szponzorációit intézte, illetve kialakította az F1-es Paddock Clubot, amelyben a szponzorok az ügyfeleiket láthatták vendégül a nagydíjhétvégéken. A virágzó F1-es szponzorációs üzletét 2006-ban adta el az F1 összes jogát felvásárló CVC Capitalsnek, de 2011-ig ő irányította a vállalatát.

Nagy-Britanniában ezek mellett arról is emlékeznek rá, hogy az 1980-as évek elején Sarah Ferguson párja volt – II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András herceg későbbi feleségének magánélete közügy a szigetországban. Fergusonnal később is jó viszonyban maradtak.

McNally hosszan tartó betegség után hunyt el.

 

 

F1 Paddy McNally gyász szponzoráció
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