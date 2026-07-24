Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Eb: nincs meglepetés Chiappini bő keretében

2026.07.24. 12:12
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Alessandro Chiappini (középen) bízik az Európa-ligában sikerrel szereplő csapatban (Fotó: Árvai Károly)
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Alessandro Chiappini, a hétfőtől az augusztusi Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 19 fős, bő keretét, amelyben nincs nagyobb meglepetés.

Kihirdette az Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda-válogatott bő keretét Alessandro Chiappini szövetségi kapitány. A magyar szövetség (MRSZ) pénteki tájékoztatása szerint a névsor magja megegyezik azzal a csapattal, amely a június-júliusi Európa-liga-sorozatban bronzérmes lett, ezzel részvételi jogot szerzett a következő, két év múlva esedékes kontinenstornára is.

A legnagyobb meglepetést Szalay Szonja behívása jelenti: a Békéscsaba 17 éves ütőjátékosa abszolút újonc a nemzeti csapatban, amelyben az első időszakot műtétje miatt kihagyó center, Fekete Fanni mellett ott van három játékos is – Pampuch Gréta, Zsombók Anna, Zsombók Eszter – az U18-as Európa-bajnoki bronzérmes válogatottból.

A nemzeti csapat Telkiben kezdi meg a felkészülést, és a hazai edzőtábor mellett Belgiumban, valamint Spanyolországban is pályára lép.

„Intenzív és izgalmas időszak előtt állunk. A telki edzőtáborban azokra a területekre helyezzük a hangsúlyt, amelyekben a szezon első felének tapasztalatai alapján még fejlődnünk kell, a Belgium és Spanyolország elleni felkészülési mérkőzések pedig lehetőséget adnak arra, hogy lemérjük, hol tartunk. Tudjuk, hogy az Európa-bajnokságon a kontinens legjobb csapatai várnak ránk, de készen állunk a kihívásra. Nagy céljaink vannak, és minden edzés, minden mérkőzés egy újabb lépés afelé, hogy együtt megvalósítsuk az álmainkat” – fogalmazott az MRSZ közleményében a magyarok olasz szövetségi kapitánya.

Németh Anették az idei, török, cseh, azeri és svéd rendezésű Eb-n az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között. A csoportokból az első négy jut be a nyolcaddöntőbe.

A magyar női röplabda-válogatott bő Európa-bajnoki kerete
Centerek: Csereklye Zsófia (Vasas Óbuda), Fekete Fanni (Vasas Óbuda), Horváth Lili (KNRC), Kump Alíz (MBH-Békéscsaba), Orosz Bianka (MBH-Békéscsaba), Zsombók Anna (Vasas Óbuda)
Feladók: Kiss Nóra (MBH-Békéscsaba), Petrenkó Brigitta (MOYA Radomka Radom – Lengyelország)
Feladóátlók: Németh Anett (Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Olaszország), Zsombók Eszter (Vasas Óbuda)
Liberók: Kertész Petra (MBH-Békéscsaba), Nagy-Hegyesi Réka (MÁV Előre Foxconn), Szalai Anna (Vasas Óbuda)
Ütők: Bozóki-Szedmák Réka (Vasas Óbuda), Kiss Gréta (Szent Benedek RA), Kiss Lilla (Vasas Óbuda), Németh Luca (MBH-Békéscsaba), Pampuch Gréta (Fatum Nyíregyháza), Szalay Szonja (MBH-Békéscsaba)

 

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