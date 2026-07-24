ZTE: négy fiatal játékos is profi szerződést kapott – hivatalos

Mint a klubhonlapon írták, Nagy Ákos a kezdetektől fogva a ZTE utánpótlás-rendszerében nevelkedett. Az USC után fokozatosan fejlődött, remek ütemben lépdelt felfelé a korosztályos lépcsőfokokon, míg tavaly a ZTE FC II csapatkapitányaként vezette társait a bajnoki címig, majd a feljutásig.

Rózsa Máté 2023-ban öltötte magára a kék-fehér színeket, és az U17-es bajnoki és kupaszereplés mellett nyolc alkalommal az U19-es csapatban is pályára lépett. Belső védőként stabil tagja volt a ZTE FC II bajnoki címet szerző együttesének, emellett háromszor az NB I-es keretbe is bekerült. A nyári alapozást már a felnőtt csapattal kezdte meg.

Takács Mátyás 2019-ben érkezett Zalaegerszegre, és csatlakozott a ZTE FC U13-as korosztályához. A többiekhez hasonlóan meghatározó szerepet töltött be a Gonzalo Escudero vezette csapat hátsó négyesében, valamint a középpálya hatos pozíciójában.

Vert Bence 2022-ben került Zalaegerszegre, amikor az U16-os és az U17-es csapat között ingázva mutatkozott be kék-fehérben. A ZTE FC II-ben már a 2024–2025-ös idényben is a feljutásért harcolt, amelyet végül a következő idényben sikerült kivívni. Középpályásként három gólt szerzett az elmúlt bajnoki idényben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Moisés Richards (panamai, San Miguelito – Panama)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –