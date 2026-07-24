Golomán György a lengyel bajnokság címvédőjénél folytatja

– Azt tudja, hogy a Legia Warszawáról elsősorban mindenkinek a labdarúgás jut az eszébe?

– Igen, láttam, hogy elég masszív szurkolótábora, B-közepe van, az Instagramon is először mindig a futball ugrik fel, ha a klubról van szó.

– Kijár majd a mérkőzésekre?

– Persze, feltétlenül. Hallottam, hogy Varsó jó kis város, sok programot lehet csinálni, de egy-két meccsre kimegyek, ha lehetőségem adódik.

– Könnyen meg tudtak egyezni a lengyelekkel?

– Viszonylag könnyen, igen, nem volt semmi probléma. Elmondta a vízióját az edző, megbeszéltük a részleteket, mérlegeltem, és a többi lehetőségemhez mérten meghoztam a döntést.

– Nem volt opció a folytatás a spanyol Lleidával?

– Nem volt opció a klub részéről és az enyémről sem. Úgy döntöttünk, jobb, ha elválnak az útjaink, ám nincs ­rossz érzésem ezzel kapcsolatban, egyszerűen így alakult a dolog.

– Hogy értékeli a legutóbbi, ACB-ligás idényét?

– Szerintem összességében jó idényem volt, a fő problémát az jelentette, hogy a sérülések miatt sok meccset kihagytam, és nem tudtam fenntartani a formámat. Amikor egészséges voltam, jól teljesítettem, a csapat is elérte a célját, szóval jó évadot zártunk.

– Örül, hogy most alig több mint egy hónappal korábban meglett a klubja, mint tavaly?

– Igen, bíztam benne, hogy az idén nem kell augusztus végéig kivárnom, és egy utolsó pillanatban érkező lehetőséget elcsípni. Stabilabb így a helyzetem, jobban tudok koncentrálni és profin felkészülni a következő egy évre.

– Milyen célokat tűz ki egyénileg a következő évadra?

– Nem „szerepjátékos” leszek, mint az elmúlt néhány évben erősebb ligákban, hanem, legalábbis első nekifutásra, kezdő center. Nagyobb felelősség hárul rám, ami mindenképpen a céljaim közé tartozott a következő idényre vonatkozóan. Úgyhogy ezzel elégedett vagyok, bízom benne, hogy tudok is élni a lehetőséggel, egyéni és csapatszinten is ki tudjuk majd hozni a maximumot.

– Felelősség, hogy a bajnokcsapat keretét erősíti?

– Mindenképpen. Ráadásul nem „véletlenül” lett bajnok a csapat, az idén megvédte a címét. Magamon egyelőre nem érzem a nyomást, újoncként érkezem a ligába, de voltam tagja bajnokcsapatoknak, és tudom, hogy lesz valamiféle elvárás, hogy hasonlóan teljesítsünk. Nyilván ezt kezelni kell, és ezzel együtt elérni a céljainkat.

– Van a keretben olyan csapattárs, akivel játszott korábban együtt?

– A legutóbbi bajnokságban, nem az egészében, együtt játszottam az irányítónkkal, a lett Kristers Zoriksszal. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, örülök, hogy újra egy csapatban lehetek vele.

– Kérdezte a néhány éve ott szerepelő Váradi Benedeket a lengyel liga színvonaláról?

– Persze, ahogyan ez az opció felvetődött, beszéltem vele és más ismerősökkel, volt csapattársakkal is. Segítettek tájékozódni a lengyel dolgokról, megtudtam, hogy a Varsó az elmúlt években komolyan építkezett, erős klub, ami látszik az eredményein, stabil BL-szereplő, főleg ezekre az információkra volt szükségem.

– Három kemény ellenfél vár önökre a Bajnokok Ligájában, ízlelgette már a csoportbeosztást?

– Természetesen ránéztem, nem egyszerű a csoport, sőt, az egyik legnehezebb, de bármi lehet. Győzni megyünk minden meccsre, erősek az ellenfelek, ám mi is azok leszünk!

– Mikor kell edzésre jelentkeznie Varsóban?

– Augusztus közepén. Orvosi vizsgálatokkal kezdünk, és viszonylag hamar jövök is haza a rövid világbajnoki selejtezős szakaszra, majd utána egyből irány újra Lengyelország, hogy befejezzük a felkészülést.

– Mit vár a válogatottól az augusztusi selejtezős ablakban itthon az észtek és idegenben a szlovénok ellen?

– Nagyon várom a mérkőzéseket és bízom benne, hasonló arcunkat mutatjuk, mint a legutóbbi szakaszban, építkezünk a korábbi sikerekre. Két győzelmet szeretnék, minél több kell, amíg ki nem jutunk a vébére!

– Tehát meg lehet csípni a vébékvalifikációt?

– Rossz szakmában lennék, ha azt mondanám, nem. Természetesen meg lehet, azért jutottunk tovább az első körből, mert igenis van esélyünk.