Nemzeti Sportrádió

Szalai Gábor Portugáliában folytatja – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.07.24. 09:54
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Szalai Gábor Portugáliába igazol (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC légiósok Szalai Gábor portugál labdarúgás Marítimo
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, melyek szerint a Ferencváros labdarúgója, Szalai Gábor a 2026–2027-es idényt kölcsönben a portugál CS Marítimo együttesénél tölti.

Korábban megírtuk, hogy értesüléseink szerint Szalai Gábor kölcsönben Portugáliába kerülhet. Mint ismert, a Ferencváros nem nevezte az Európa-liga selejtezőjére a 26 éves, egyszeres magyar válogatott védőt, Szalai Gábort.

A portugál élvonalba idén, a másodosztály aranyérmeseként visszajutó Marítimo mindenben megegyezett a magyar klubbal és a játékossal is. Az FTC péntek reggel be is jelentette, hogy játékosa a 2026–2027-es idényt a portugál csapatnál tölti

A korábban Kecskeméten is futballozó, ott nevelkedő Szalai 2024-ben a svájci Lausanne-Sporttól igazolt haza a Ferencvárosba, melynél azóta 68 tétmeccsen szerepelt az első csapatban, s hét gólt szerzett. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország)

 

FTC légiósok Szalai Gábor portugál labdarúgás Marítimo
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