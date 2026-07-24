Nemzeti Sportrádió

FIDE: Budapest új korszakot nyit a sakkban

2026.07.24. 11:25
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Magnus Carlsen is ott lesz a budapesti tesztversenyen (Fotó: Getty Images)
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sakk Total Chess World Championship Tour Magnus Carlsen Polyánszky Zoltán
A magyar fővárosban rendezi meg a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) az új globális sorozat, a Total Chess World Championship Tour hivatalos őszi tesztversenyét – adta hírül honlapján a FIDE.

A pénzdíjas eseményre november 10. és 21. között kerül sor az Anantara New York Palace Hotelben, ahol a sportág élvonala – benne a világelső Magnus Carlsennel – mérkőzik meg egymással. Az írásban – mely „Ahol a sakktörténelem találkozik a jövővel: Budapest új korszakot nyit a sakkban” főcímmel jelent meg – az eseményt forradalmi jelentőségűnek minősítik, mivel a tornán résztvevők pontszámait a villámsakk, a gyorssakk és a gyorsított klasszikus sakk szabályai és időrendje alapján lezajló szakaszok után összesítik, így dől el a végső sorrend.

A honlap megszólaltatta Polyánszky Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség elnökét, aki úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetés, hogy Budapest adhat otthont a Total Chess World Championship Tour kísérleti eseményének, és a világ számos kiváló játékosát üdvözölheti.

„Mivel a 2024-es budapesti sakkolimpia főszervezőjeként tevékenykedtem, megértem, milyen értéket képviselnek az ilyen kaliberű események a globális sakk-közösség számára. Büszkék vagyunk arra, hogy Budapestet ismét a sportág egy mérföldkőnek számító pillanatának színhelyéül választották” – mondta.

A honlap cikke szerint Budapest kiválasztása rendezőként különleges jelentőségű.

„Magyarország meghatározó szerepet játszott a sakk históriájában, világszínvonalú játékosokat adott a sportágnak, így az egyik legnagyobb ikont, Polgár Juditot, akit széles körben a történelem legerősebb női sakkozójaként tartanak számon. Idén novemberben a főváros ismét központi szerepet kap, ezúttal a sportág új globális víziójának kiindulópontja lesz” – olvasható a FIDE terjedelmes anyagában.

 

sakk Total Chess World Championship Tour Magnus Carlsen Polyánszky Zoltán
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