FIDE: Budapest új korszakot nyit a sakkban

A pénzdíjas eseményre november 10. és 21. között kerül sor az Anantara New York Palace Hotelben, ahol a sportág élvonala – benne a világelső Magnus Carlsennel – mérkőzik meg egymással. Az írásban – mely „Ahol a sakktörténelem találkozik a jövővel: Budapest új korszakot nyit a sakkban” főcímmel jelent meg – az eseményt forradalmi jelentőségűnek minősítik, mivel a tornán résztvevők pontszámait a villámsakk, a gyorssakk és a gyorsított klasszikus sakk szabályai és időrendje alapján lezajló szakaszok után összesítik, így dől el a végső sorrend.

A honlap megszólaltatta Polyánszky Zoltánt, a Magyar Sakkszövetség elnökét, aki úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetés, hogy Budapest adhat otthont a Total Chess World Championship Tour kísérleti eseményének, és a világ számos kiváló játékosát üdvözölheti.

„Mivel a 2024-es budapesti sakkolimpia főszervezőjeként tevékenykedtem, megértem, milyen értéket képviselnek az ilyen kaliberű események a globális sakk-közösség számára. Büszkék vagyunk arra, hogy Budapestet ismét a sportág egy mérföldkőnek számító pillanatának színhelyéül választották” – mondta.

A honlap cikke szerint Budapest kiválasztása rendezőként különleges jelentőségű.

„Magyarország meghatározó szerepet játszott a sakk históriájában, világszínvonalú játékosokat adott a sportágnak, így az egyik legnagyobb ikont, Polgár Juditot, akit széles körben a történelem legerősebb női sakkozójaként tartanak számon. Idén novemberben a főváros ismét központi szerepet kap, ezúttal a sportág új globális víziójának kiindulópontja lesz” – olvasható a FIDE terjedelmes anyagában.