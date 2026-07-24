Nemzeti Sportrádió

Szalai Fanni a Hungaroringen tudta meg, hogy Red Bull-sportoló lett

I. SZ.I. SZ.
2026.07.24. 12:15
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Isack Hadjar és Szalai Fanni (Fotó: Red Buill)
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triatlon Szalai Fanni Isack Hadjar Red Bull Hungaroring
A 18 éves magyar triatlonos szupertehetség, Szalai Fanni csütörtöktől a Red Bull-sportolók táborához tartozik. Ezt ráadásul a hétvégi Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen tudta meg az Oracle Red Bull Racing pilótájától, Isack Hadjartól.

Az egyik legtehetségesebb magyar triatlonista 18 évesen már a felnőttek között is komoly eredményeket ért el, nem csoda, hogy csütörtökön meghívást kapott a Red Bulltól a Hungaroringre. Szalai Fanni abban a tudatban érkezett meg egy nappal a Magyar Nagydíj versenyhétvégéje előtt a pályára, hogy megnézheti az autókat, betekinthet a színfalak mögé.

Ez így is volt, mielőtt hatalmas meglepetés érte: a Red Bull-istálló pilótája, Isack Hadjar ugyanis egyszer csak átnyújtott neki egy Red Bull-baseballsapkát, aminek a jelentése szimbolikus, de annál jelentősebb: azt jelenti, hogy most már Szalai Fanni is csatlakozott Tótka Sándorhoz, Horváth Laurához, Vas Blankához és Szoboszlai Dominikhez, valamint világszerte csaknem ezer sportolóhoz, akiket az osztrák energiaital-gyártó támogat.

„Teljesen váratlanul ért az egész, nem gondoltam volna, hogy ott fog beteljesülni az álmom – idézte a Red Bull közleménye a Vasas sportolóját. – Meg is könnyeztem az egészet, még most is ráz a hideg, ha visszagondolok rá. Már az is óriási dolog, hogy találkozhattam Isackkal, de hogy tőle kaptam a sapkát, elképesztő. Elég nehezen esett le az egész, először azt hittem, ad nekem egy szuvenírt, aláírta vagy valami, és még akkor is nehezen fogtam fel, amikor közölte, hogy üdvözöllek a Red Bull csapatban. Nagyon boldog vagyok!”

 

triatlon Szalai Fanni Isack Hadjar Red Bull Hungaroring
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