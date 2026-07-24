Nemzeti Sportrádió

Szeptember tizedikén indul a magyar hokiszezon

2026.07.24. 10:14
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Az idén is a Fradi és a Budapest Jégkorong Akadémia mérkőzik meg a Szuperkupáért (Fotó: Dömötör Csaba)
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Szuperkupa FTC-Telekom jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC 
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom csap össze az idény első trófeájáért a szeptember 10-én a Tüskecsarnokban sorra kerülő Szuperkupa-mérkőzésen.

Megismétlődik a tavalyi párosítás a Szuperkupában: szeptember 10-én 19 órától a Tüskecsarnokban a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom  mérkőzik meg trófeáért. A hazai szövetség 2018-ben hívta újra életre a Szuperkupát, akkor a MAC Újbuda győzött a Fehérvár ellen, majd egy évvel később a fehérváriak örülhettek az FTC-vel szembeni meccs után. 2020-ban a járvány miatt nem rendezték meg a találkozót. 2021-ben a ferencvárosiak legyőzték a DEAC-ot, majd egy évvel később debreceniek visszavágtak. 2023-ban az FTC ünnepelhetett, 2024-ben pedig a Fehérvár lett a győztes. Tavaly ismét a ferencvárosiak emelhették magasba a Szuperkupát, mivel 5–0-ra verték a BJA-t.

A legutóbbi szezonban az osztrák ligás FTC a Magyar Kupa döntőjében 4–2-re verte a Fehérvárt, míg a BJA az ob I fináléjában a DEAC-ot győzte le 3–0-s összesítéssel.

 

Szuperkupa FTC-Telekom jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC 
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