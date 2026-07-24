Szeptember tizedikén indul a magyar hokiszezon

Megismétlődik a tavalyi párosítás a Szuperkupában: szeptember 10-én 19 órától a Tüskecsarnokban a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom mérkőzik meg trófeáért. A hazai szövetség 2018-ben hívta újra életre a Szuperkupát, akkor a MAC Újbuda győzött a Fehérvár ellen, majd egy évvel később a fehérváriak örülhettek az FTC-vel szembeni meccs után. 2020-ban a járvány miatt nem rendezték meg a találkozót. 2021-ben a ferencvárosiak legyőzték a DEAC-ot, majd egy évvel később debreceniek visszavágtak. 2023-ban az FTC ünnepelhetett, 2024-ben pedig a Fehérvár lett a győztes. Tavaly ismét a ferencvárosiak emelhették magasba a Szuperkupát, mivel 5–0-ra verték a BJA-t.

A legutóbbi szezonban az osztrák ligás FTC a Magyar Kupa döntőjében 4–2-re verte a Fehérvárt, míg a BJA az ob I fináléjában a DEAC-ot győzte le 3–0-s összesítéssel.