Vívó-vb: nehezített pályán is az érem a cél

Egyetlen hellyel, de kicsúszott a kiemeltek közül Szilágyi Áron: az, hogy tavaly az Achilles-ín-műtétje után tíz hónappal Genovában ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, még egy ekkora klasszis esetében is nagy tett volt, ám ezek után a júniusi tizedik helye Antonyban (a későbbi győztes francia Maxime Pianfetti állította meg a nyolcaddöntőben) azt jelentette, hogy a gördülő világranglistán nem védte meg a pontjait – vagyis a hongkongi világbajnokságon pástra kell lépnie a selejtezőben.

Ebben a fegyvernemben egyedül Rabb Krisztián kiemelt a mieink közül, így háromszoros olimpiai bajnokunknak a magyar csapatból is lesz társasága, mégpedig két fiatal, Dallos Benedek és Tóth Bertalan személyében.

Amúgy gyorsan eloszlatunk egy tévhitet: Nemcsik Zsolt fegyvernemi vezetőedző már az Eb előtt szólt Tóthnak, hogy a vb-n számít rá, vagyis ő mindenképpen utazott volna Hongkongba, ám aztán Szatmári András jelezte, családi okok miatt kihagyja a vb-t, így a csapatban Európa-bajnoki aranyérmes Dallos is visszakerült a válogatottba.

A korábbi olimpiai ezüstérmes, világbajnok kardozó amúgy nem aggódik amiatt, hogy két fiatalt is be kell vetnie, egyfelől mert ez a világ rendje, másfelől: „Ha tudásuk nyolcvan százalékát kiteszik a pástra, biztosan dobogós lesz a férfi kardcsapat. Nagyon tehetséges fiatal társasággal dolgozom együtt jó ideje, és jó látni, hogy az idősebb versenyzők is partnerek abban, hogy a srácok egyre jobbak legyenek, így a fiatalok nemcsak az edzőktől kapják a tanácsokat, hanem például Szilágyi Árontól és Szatmári Andrástól is, és a közös munka eredménye már Hongkongban megmutatkozhat.”

Dallos Benedek tisztában van vele, milyen környezetben készül, de azzal is, hogy pusztán abból, hogy állandóan azon ámuldozik, mekkora klasszisok veszik körbe, nem tud asszókat nyerni.

„Amikor juniorként először mentem a felnőttek edzőtáborába, belém hasított, hogy én ezeket a vívókat figyelem, nézem gyerekkorom óta, most meg itt vagyok velük – mondta ennek kapcsán a Vasas fiatalja. – Nincs nehéz dolgunk, mert egyikük sem érezteti velünk, mennyi mindent értek el, hanem éppen ők oldják a hangulatot, húznak maguk mellé, s nem fölöttünk állnak. Így lesz ez Hongkongban is: Tóth Berci és én is kaptunk egy lehetőséget, mindent megteszünk azért, hogy éljünk is vele.”

S hogy mit kell azért tenni, hogy ne „izgulja túl” a két fiatal ezt a világbajnokságot?

„Én a sokadik világbajnokságomon is izgultam. Mindaddig, amíg fel nem léptem a pástra – jegyezte meg Nemcsik Zsolt. – A fiúk is izgulni fognak, ez egyértelmű, de amikor ott lesznek a páston, már csak vívniuk kell. Azt kell csinálniuk, amit addig begyakoroltak. Célunk csakis az éremszerzés lehet.”

A lélekkel való foglalkozás is fontos, ezt sem edző, sem versenyző nem vitatja, ám legalább ekkora szerepe van az elemzésnek, a videózásnak, ezt a vb-re fókuszáltan jó ideje végzi is a csapat – mindenféle jellemzés nélkül álljon itt azon csapatok listája, amelyikkel szembekerülhet a magyar kvartett Hongkongban: üzbég, grúz, amerikai, francia, dél-koreai.

A női tőrözők között is van magyar kiemelt, mégpedig Pásztor Flóra, társai, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra és a vb-újonc Papp Jázmin szintén pénteken kezdenek a vb-n. Ennek a négyesnek a csapatversenyen a nyolcaddöntőben Kína lesz az ellenfele, továbbjutás esetén a négy közé jutásért a világelső olaszok jöhetnek…

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

A pénteki program: egyéni, selejtező

3.00: női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin)

9.15: férfi kard (Dallos Benedek, Szilágyi Áron, Tóth Bertalan)