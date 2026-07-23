Gazdag gólja kevés volt, kikapott a Columbus

A labdarúgó-világbajnokság után folytatódott a tengerentúli profi bajnokság, amelynek a szünet utáni első játéknapján a Columbus Crew odahaza Gazdag Dániel nélkül kezdett a New York FC ellen, amely bő 25 perc játék után Nicolau Mercau büntetőjével vezetést szerzett, majd a második félidő közepén Axel Ojeda révén megduplázta előnyét. A 75. percben aztán csereként pályára lépett Gazdag is, aki a rendes játékidő hosszabbításában értékesített egy tizenegyest, amivel beállította az 1–2-es végeredményt.

Szintén csereként szállt be a 74. percben az Inter Miamiba Pintér Dániel, így ő is a pályán ünnepelhette csapata győztes gólját, amellyel 3–2-re nyert a Chicago ellen a Luis Suárezzel felálló Miami.

Sallói Dániel végigjátszotta a Toronto FC gól nélkül záruló meccsét a New England Revolution otthonában.

Góllal mutatkozott be az Orlando City színeiben az Atlético Madridtól szerződtetett francia világbajnok csatár, Antoine Griezmann. A 35 éves, 137-szeres válogatott támadó csapata harmadik gólját szerezte a San Jose Earthquakes otthonában aratott 4–0-s győzelem során.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, ALAPSZAKASZ

Columbus Crew–New York City 1–2

Columbus: Gazdag Dániel a 75. percben csereként lépett pályára, a 90+3. percben tizenegyesből szépített.

Inter Miami–Chicago Fire 3–2

Miami: Pintér Dániel, a 74. percben csereként lépett pályára.

New England Revolution–Toronto FC 0–0

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.