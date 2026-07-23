Nemzeti Sportrádió

Gazdag gólja kevés volt, kikapott a Columbus

H. Á.H. Á.
2026.07.23. 07:30
null
Gazdag állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Antoine Griezmann Sallói Dániel
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) alapszakaszának csütörtök virradóra lejátszott mérkőzésén a Columbus Crew 2–1-re kikapott odahaza a New York City FC-től. A házigazdák gólját a 75. percben csereként pályára lépő Gazdag Dániel szerezte büntetőből a találkozó végén.

A labdarúgó-világbajnokság után folytatódott a tengerentúli profi bajnokság, amelynek a szünet utáni első játéknapján a Columbus Crew odahaza Gazdag Dániel nélkül kezdett a New York FC ellen, amely bő 25 perc játék után Nicolau Mercau büntetőjével vezetést szerzett, majd a második félidő közepén Axel Ojeda révén megduplázta előnyét. A 75. percben aztán csereként pályára lépett Gazdag is, aki a rendes játékidő hosszabbításában értékesített egy tizenegyest, amivel beállította az 1–2-es végeredményt.

Szintén csereként szállt be a 74. percben az Inter Miamiba Pintér Dániel, így ő is a pályán ünnepelhette csapata győztes gólját, amellyel 3–2-re nyert a Chicago ellen a Luis Suárezzel felálló Miami.

Sallói Dániel végigjátszotta a Toronto FC gól nélkül záruló meccsét a New England Revolution otthonában.

Góllal mutatkozott be az Orlando City színeiben az Atlético Madridtól szerződtetett francia világbajnok csatár, Antoine Griezmann. A 35 éves, 137-szeres válogatott támadó csapata harmadik gólját szerezte a San Jose Earthquakes otthonában aratott 4–0-s győzelem során.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, ALAPSZAKASZ
Columbus Crew–New York City 1–2
Columbus: Gazdag Dániel a 75. percben csereként lépett pályára, a 90+3. percben tizenegyesből szépített.
Inter Miami–Chicago Fire 3–2
Miami: Pintér Dániel, a 74. percben csereként lépett pályára.
New England Revolution–Toronto FC 0–0
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

 

 

légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Antoine Griezmann Sallói Dániel
Legfrissebb hírek

Az ötszörös BL-győztes Casemiro az Inter Miamihoz szerződött – hivatalos

Minden más foci
13 órája

A Minnesota United elköszönt James Rodrígueztől

Minden más foci
21 órája

NS-infó: Komáromi elköszönt a Maribortól – ez az NB I-es klub szerződtetheti

Labdarúgó NB I
23 órája

Kovács Bendegúz új szerződést kap az Alkmaartól – sajtóhír

Légiósok
2026.07.21. 15:38

Heti légiósprogram: rajtolnak a ligák térségünkben

Légiósok
2026.07.20. 18:06

Sallai Roland: Az ellenfél kapujához közel van az én világom

Légiósok
2026.07.20. 11:19

A román másodosztályban folytatja Bobál Gergely – hivatalos

Légiósok
2026.07.19. 16:32

Major Sámuel hatalmas ugrása – a román másodosztály után a bolgár élvonalban

Légiósok
2026.07.17. 18:40