Oliver Kahn elárulta, szerinte mi volt a németek legnagyobb problémája

A német kapuslegenda a Paraguay elleni búcsúról:

„Volt egy jelenet, ami többet elárul erről a kiesésről, mint bármilyen statisztika. Amikor a tizenegyespárbaj a legfontosabb szakaszába lépett, látni lehetett, hogy Joshua Kimmich rúgókat keres. Számomra ez volt ennek a kiesésnek a legbeszédesebb pillanata. Egy igazi élcsapatnak ilyen helyzetben nem kell jelentkezőket keresnie, a játékosok önként kellene vállalják...”