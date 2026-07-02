Nemzeti Sportrádió

Oliver Kahn elárulta, szerinte mi volt a németek legnagyobb problémája

R. D. P.R. D. P.
2026.07.02. 09:47
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foci vb 2026 Oliver Kahn német labdarúgó-válogatott

A német kapuslegenda a Paraguay elleni búcsúról:

„Volt egy jelenet, ami többet elárul erről a kiesésről, mint bármilyen statisztika. Amikor a tizenegyespárbaj a legfontosabb szakaszába lépett, látni lehetett, hogy Joshua Kimmich rúgókat keres. Számomra ez volt ennek a kiesésnek a legbeszédesebb pillanata. Egy igazi élcsapatnak ilyen helyzetben nem kell jelentkezőket keresnie, a játékosok önként kellene vállalják...”

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Tanácstalan arckifejezések... (Fotó: Getty Images)

 

 

foci vb 2026 Oliver Kahn német labdarúgó-válogatott
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