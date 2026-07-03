Nyolc tunéziai labdarúgó szervezetében tiltott szert találtak

A The Times értesülése szerint a doppingvizsgálatok során klenbuterol nyomaira bukkantak nyolc, meg nem nevezett tunéziai játékosnál. A lap úgy tudja, automatikus eltiltással nem sújtották a labdarúgókat, mivel olyan csekély mennyiségben találtak klenbuterolt a szervezetükben, mely a határérték alatt volt. Ilyen határértéket azért is vezettek be, mert Mexikóban (a tunéziai válogatott főhadiszállása Monterreyben volt) köztudottan sok a szennyezett hús, melyek tömegét klenbuterollal növelik – illegálisan.

A klenbuterol a béta2-agonisták közé tartozik, melyek olyan hörgőtágító szerek, amik a légutak simaizmainak ellazításával nyitják meg a légutakat. A doppingoló sportolók zsírégető és izomtömeg-növelő hatása miatt szedik a klenbuterolt.

Úgy tudni, most vizsgálatot kezdeményeztek annak tisztázására, hogy a futballisták szervezetébe valóban szennyezett hússal került-e be a tiltott szer. Ha bebizonyosodik, hogy igen, akkor a játékosoknak semmilyen retorzióra nem kell számítaniuk. A The Times szerint a tunéziai szövetséget, a játékosokat és klubjaikat már értesítették, illetve egy monterreyi éttermet azonosítottak a nyomozás részeként, ahol a labdarúgók a szennyezett húst elfogyaszthatták.

Az ügyben egyelőre sem a FIFA, sem a Tunéziai Labdarúgó-szövetség (FTF) nem szólalt meg.

Az angol válogatott várhatóan péntek este érkezik meg Mexikóvárosba, ahol majd a társházigazdával csap össze a nyolcaddöntőben, de a „háromoroszlánosok” saját szakácscsapatot alkalmaznak, amely hozott, nem helyi élelmiszerekkel dolgozik.