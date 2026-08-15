Nemzeti Sportrádió

Meghosszabbították a vb-érmes magasugró, Akimenko eltiltását

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.08.15. 13:32
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Mihail Akimenko (Fotó: Getty Images)
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Mihail Akimenko eltiltás magasugrás dopping
Egy évvel meghosszabbították a világbajnoki ezüstérmes orosz magasugró, Mihail Akimenko doppingvétség miatti eltiltását.

Az atléta büntetésének súlyosbításáról, amelyet a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) rótt ki rá, az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSZADA) számolt be.

Eredendően a RUSZADA fegyelmi bizottsága 2024 áprilisában kétéves versenytilalommal szankcionálta azt, hogy Akimenko megsértette az úgynevezett holléti szabályt, vagyis tizenkét hónapon belül három alkalommal sem volt ott és akkor, ahol és amikor a doppingellenőrök mintát vehettek volna tőle, márpedig az előírások szerint ezért hosszas eltiltás jár. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elégtelennek ítélte a két esztendőről szóló büntetést, és panaszt nyújtott be a CAS-hoz, amely most egy plusz évvel megtoldotta az orosz magasugró kényszerpihenőjét. A határozat szerint az új eltiltási időszak 2026. augusztus 10-től számít.

A 30 éves Akimenko a 2019-es katari világbajnokságon másodikként végzett 2,35 méterrel, a 2021-es tokiói olimpián pedig 2,33-as ugrással hatodik lett.
 

 

Mihail Akimenko eltiltás magasugrás dopping
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