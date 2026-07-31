Feloldották Mudrik eltiltását, azonnal visszatérhet a Chelsea ukrán szélsője

Az FA pénteki közleménye szerint a játékos elfogadta, hogy doppingvétség történt, ám az ügyet alapjaiban változtatta meg a WADA időközben módosított technikai iránymutatása. Az új szabályozás (TD2027MRL) értelmében a Mudrik mintájában kimutatott meldoniumkoncentráció ma már nem számítana pozitív eredménynek, így doppingeljárás sem indulna miatta. Bár a szabálymódosítás nem visszamenőleges hatályú, a felek végül is megállapodtak az ügy lezárásáról, így az ukrán válogatott futballista ismét játékra jogosult.

Az ukrán szélső az Instagramon reagált a döntésre

„Hosszú küzdelem után visszavonták a rám kiszabott négyéves eltiltást, és azonnali hatállyal folytathatom a pályafutásomat. Hálás vagyok, hogy lezárult ez a folyamat, ismét futballozhatok, és a jövőmre koncentrálhatok. Ez volt a karrierem legnehezebb időszaka.

Mindvégig azt állítottam, hogy sohasem tudatosan vagy szándékosan fogyasztottam tiltott szert. Mindig fontos volt számomra, hogy tisztességesen versenyezzek, és profi módon képviseljem a klubomat és a hazámat” – fogalmazott Mudrik.

A Chelsea is üdvözölte a döntést.

„Kezdettől fogva rendkívül nehéz időszak volt ez Misának szakmailag és emberileg egyaránt. Örülünk, hogy az ügy lezárult, és azonnali hatállyal visszatérhet a futballhoz” – írta londoni klub.