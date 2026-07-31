Feloldották Mudrik eltiltását, azonnal visszatérhet a Chelsea ukrán szélsője
A 25 éves futballista 2024 novembere óta nem játszott tétmérkőzést, miután egy vizeletmintájából meldoniumot mutattak ki. Ez a szer eredetileg szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgál, ugyanakkor növelheti az állóképességet, segítheti a regenerációt, ezért a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) már 2016 óta minden körülmények között tiltja a használatát. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) 2025 júniusában hivatalosan is vádat emelt ellene, majd idén áprilisban négyéves eltiltással sújtotta – ez az angol szövetség által kiszabható legsúlyosabb doppingbüntetés volt. Mihajlo Mudrik a Sportdöntőbíróság (CAS) előtt fellebbezett.
Az FA pénteki közleménye szerint a játékos elfogadta, hogy doppingvétség történt, ám az ügyet alapjaiban változtatta meg a WADA időközben módosított technikai iránymutatása. Az új szabályozás (TD2027MRL) értelmében a Mudrik mintájában kimutatott meldoniumkoncentráció ma már nem számítana pozitív eredménynek, így doppingeljárás sem indulna miatta. Bár a szabálymódosítás nem visszamenőleges hatályú, a felek végül is megállapodtak az ügy lezárásáról, így az ukrán válogatott futballista ismét játékra jogosult.
Az ukrán szélső az Instagramon reagált a döntésre
„Hosszú küzdelem után visszavonták a rám kiszabott négyéves eltiltást, és azonnali hatállyal folytathatom a pályafutásomat. Hálás vagyok, hogy lezárult ez a folyamat, ismét futballozhatok, és a jövőmre koncentrálhatok. Ez volt a karrierem legnehezebb időszaka.
Mindvégig azt állítottam, hogy sohasem tudatosan vagy szándékosan fogyasztottam tiltott szert. Mindig fontos volt számomra, hogy tisztességesen versenyezzek, és profi módon képviseljem a klubomat és a hazámat” – fogalmazott Mudrik.
A Chelsea is üdvözölte a döntést.
„Kezdettől fogva rendkívül nehéz időszak volt ez Misának szakmailag és emberileg egyaránt. Örülünk, hogy az ügy lezárult, és azonnali hatállyal visszatérhet a futballhoz” – írta londoni klub.