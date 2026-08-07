A Tour-győztes Jan Ullrich sajnálja, hogy későn vallotta be a doppingolását

„Elmulasztottam a pillanatot” – fogalmazott az 1997-es Tour-bajnok Jan Ullrich az ARD csatornának adott interjújában, amelyben kijelentette: bánja, hogy későn vallotta be, hogy tiltott teljesítményfokozókat használt.

„Leleplezhettem volna az egész kerékpársportot” – mondta a most 52 éves exbringás, ám kiemelte: túlságosan szerette a sportágat ahhoz, hogy ezt megtegye, és nem tudta volna feldolgozni azt az érzést, hogy ő az, aki fényt derített a dolgokra, aki feladta a kollégákat vagy a szponzorokat. Ullrich 2023-ban, egy dokumentumfilmben ismerte el doppingolását, ám a részleteket illetően akkor homályosan fogalmazott. A könyve egy évvel később jelent meg.

A 2000-es olimpiai bajnok mostanában ismét gyakrabban szerepel a nyilvánosság előtt. Az idei Tour de France-ra már elutazhatott azok után, hogy a szervezők a 2006-os doppinggyanúja óta nem adtak neki akkreditációt még szakértőként sem.

Megjegyezte: most sem merne rá megesküdni, hogy tiszta a kerékpársport, ám véleménye szerint abból, amit akkoriban műveltek, mára egy tiszta sportág született.

Ullrich szerint akkoriban azzal nyugtatták magukat, hogy ha mindenki csinálja, az már nem is igazán dopping, mert a döntő tényező a tehetség, és a tiltott szerek használata a profi életforma része volt.

A német kerekes az 1997-es Tour-diadalt követően négyszer (összesen ötször) is második lett az amerikai Lance Armstrong mögött a francia körversenyen, 2004-ben negyedik, 2005-ben pedig harmadik volt, ám doppinggyanú miatt 2006-ban már nem állhatott rajthoz, a következő évben pedig bejelentette a visszavonulását.

Öt évvel később, 2012-ben formálisan kétéves eltiltással büntették, és a 2005 májusa utáni eredményeit törölték.

A Tourt követő években, 2006-tól Ullrich depresszióval küzdött. Botrányai, valamint az alkohol- és drogfüggőséggel folytatott harca miatt többször is a hírek negatív főszereplője volt.