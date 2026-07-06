Nemzeti Sportrádió

Nincs gól az első félidőben

M. B.M. B.
2026.07.06. 21:51
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Portugália vb 2026 Spanyolország
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

Portugália vb 2026 Spanyolország
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