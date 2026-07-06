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Góóól! A hat perce pályára küldött Merino a 91. percben szerezte meg a vezetést a spanyoloknak! Eldőlt?
M. B.
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2026.07.06. 22:57
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Címkék
Portugália
vb 2026
Spanyolország
Mikel Merino
Fotó: Getty Images
Portugália
vb 2026
Spanyolország
Mikel Merino
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