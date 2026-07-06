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Utolsó vb-meccse után Ronaldónál is eltörött a mécses
M. B.
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2026.07.06. 23:22
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Portugália
Cristiano Ronaldo
vb 2026
Fotó: Getty Images
Portugália
Cristiano Ronaldo
vb 2026
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