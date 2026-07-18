Új séróval, argentin szerelésben hódította meg az internetet Lamine Yamal kisöccse – videó

Az önbizalomhiányban bizonyosan nem szenvedő kis srác most is kitett magáért: a barcelonai Sport felvétele szerint Keyne ezúttal argentin melegítőbe öltözött a vasárnapi világbajnoki döntő előtt, és a frizuráját is égszínkékre festette.

Pedig hát a nagy testvér a másik csapatban szerepel majd…

Keyne átalakulásáról videó is készült a közönség legnagyobb örömére:



