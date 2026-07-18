Új séróval, argentin szerelésben hódította meg az internetet Lamine Yamal kisöccse – videó
A világbajnokságon többször is feltűnt a kamerák felvételein a mindössze 4 éves Keyne, Lamine Yamal kisöccse, akinek a bohém megnyilvánulásai, spontán reakciói óriási népszerűségnek örvendenek az interneten.
Az önbizalomhiányban bizonyosan nem szenvedő kis srác most is kitett magáért: a barcelonai Sport felvétele szerint Keyne ezúttal argentin melegítőbe öltözött a vasárnapi világbajnoki döntő előtt, és a frizuráját is égszínkékre festette.
Pedig hát a nagy testvér a másik csapatban szerepel majd…
Keyne átalakulásáról videó is készült a közönség legnagyobb örömére:
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