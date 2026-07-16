Zachariassen: Igyekszünk minél jobban megérteni az új játékrendszert

„Hamar jött a kiállítás, az első félidőben meg tudtuk szerezni a vezetést, majd a második gólt is, szóval szerintem jól reagált a csapat. (...) Az előző héthez képest előreléptünk. Magabiztosak voltunk és nem szórtuk el a labdákat, szerintem több gólt is rúghattunk volna. (...) Itt mindenki játszani szeretne, én örülök neki, hogy lehetőséget kapok, s igyekszem élni vele” – értékelt a meccs után Osváth Attila.

„Szerintem mindenki sokkal frissebb, erősebb és harcra készebb, mint az előző héten, s így szeretnénk folytatni. Igyekszünk minél jobban megérteni az új játékrendszert, van még hova fejlődni, de mindenki jól érzi magát a pályán. Nyilván nem tudjuk meg, hogyan alakult volna a mérkőzés a piros lap nélkül. (...) Nagyon jó játékosok alkotják a keretet, így minden posztért folyamatos a harc, ezzel együtt az egy meccsen mutatott játék nem garantálja, hogy valaki a folytatásban is kezdeni fog” – így a Fradi második gólját jegyző Kristoffer Zachariassen.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)

Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

Gólszerzők: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)

Kiállítva: Szűcs K. (9.)