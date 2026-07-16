Nemzeti Sportrádió

Zachariassen: Igyekszünk minél jobban megérteni az új játékrendszert

M. B.M. B.
2026.07.16. 22:34
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Kristoffer Zachariassen Osváth Attila Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Mint ismert, a Ferencváros 3–0-ra nyerte meg odahaza a Vojvodina elleni visszavágót a labdarúgó Európa-liga első selejtezőkörében. A mérkőzés után Osváth Attila, és a második gólt szerző Kristoffer Zachariassen nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Hamar jött a kiállítás, az első félidőben meg tudtuk szerezni a vezetést, majd a második gólt is, szóval szerintem jól reagált a csapat. (...) Az előző héthez képest előreléptünk. Magabiztosak voltunk és nem szórtuk el a labdákat, szerintem több gólt is rúghattunk volna. (...) Itt mindenki játszani szeretne, én örülök neki, hogy lehetőséget kapok, s igyekszem élni vele” – értékelt a meccs után Osváth Attila

„Szerintem mindenki sokkal frissebb, erősebb és harcra készebb, mint az előző héten, s így szeretnénk folytatni. Igyekszünk minél jobban megérteni az új játékrendszert, van még hova fejlődni, de mindenki jól érzi magát a pályán. Nyilván nem tudjuk meg, hogyan alakult volna a mérkőzés a piros lap nélkül. (...) Nagyon jó játékosok alkotják a keretet, így minden posztért folyamatos a harc, ezzel együtt az egy meccsen mutatott játék nem garantálja, hogy valaki a folytatásban is kezdeni fog” – így a Fradi második gólját jegyző Kristoffer Zachariassen.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TCVOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0) 
Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
Gólszerzők: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)
Kiállítva: Szűcs K. (9.)

 

Kristoffer Zachariassen Osváth Attila Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Dibusz nem elégedett a játékkal, a Twente ellen ez nem fér bele

Európa-liga
4 perce

Borbély Balázs: A második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk

Európa-liga
13 perce

A korán emberelőnybe kerülő Ferencváros három góllal győzte le hazai pályán a Vojvodinát

Európa-liga
1 órája

Egy helyen a Ferencváros Vojvodina elleni góljai és Szűcs Kornél piros lapja – videók

Európa-liga
2 órája

El-selejtező: Lenny Joseph a Ferencváros kezdőcsapatában a Vojvodina elleni visszavágón

Európa-liga
4 órája

Az FTC két légiósa iránt is külföldről érdeklődnek – sajtóhír

Labdarúgó NB I
5 órája

Nyíregyháza–Újpest meccsel kezdődik az NB I új évada

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:46

Osváth Attila: Borbély Balázzsal jobb lett a csapategység a Ferencvárosnál

Európa-liga
Tegnap, 17:51