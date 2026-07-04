Nemzeti Sportrádió

Mexikói hangzavartól tartanak az angolok

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.07.04. 09:07
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A focifanatikusok mindenre képesek, ha Mexikó sikeréről van szó (Fotó: Reuters)
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Anglia nyolcaddöntő foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó
A mexikói szurkolók a nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozó előtt igyekeztek lehetetlenné az ecuadori játékosok pihenését, és hasonlóra készülnek az angolok ellen is.

ERŐSEN AGGÓDHATNAK az angol válogatott tagjai a Mexikó elleni nyolcaddöntő miatt. Thomas Tuchel együttese magyar idő szerint vasárnap hajnalban lép pályára a házigazda ellen az Azték Stadionban, és a stáb attól tart, hogy nem csak a magaslati levegővel kell megküzdenie, pedig már az sem kis problémát jelent az európai klímához szokott játékosoknak.

 

Legalább ennyire figyelni kell a mexikói drukkerekre is, akik tűzijátékkal, dobokkal, kürtökkel és dudákkal zavarták a pihenni próbáló ecuadori labdarúgókat a két csapat nyolcaddöntőbe jutásért vívott összecsapása előtt. A végeredmény ismert, a társházigazda 2–0-s győzelemmel jutott be a következő körbe. Nem tudni, ehhez milyen mértékben járult hozzá az alvás megzavarása, de az ecuadoriak az eset után panaszt tettek a FIFA-nál.

Az angol stáb természetesen mindent megtesz, hogy ne tudódjon ki, hol száll meg a válogatott, ám félő, hogy a mexikói újságírók kiszivárogtatják az információt. Akkor pedig valószínűleg kevés lesz a füldugó. Kérdés, mindez mennyire zavarná meg Harry Kane-éket, mindenesetre nem sok jót ígér, hogy már a Kongói DK ellen is csak nagy nehezen jutott tovább az együttes.

 

Anglia nyolcaddöntő foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Mexikó
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