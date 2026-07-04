Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Ancelotti két játékost tesztelt Paquetá helyén a brazilok edzésén

V. H. L.V. H. L.
2026.07.04. 08:51
null
A Japán-verő Gabriel Martinelli kezd a norvégok ellen? (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brazília foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Danilo Santos Gabriel Martinelli Carlo Ancelotti
A Globoesporte tudósítása szerint Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön Danilo Santost, pénteken Gabriel Martinellit állította Lucas Paquetá helyére a Norvégia elleni világbajnoki nyolcaddöntőre készülő „kanárik” edzésén.

Nem számíthat Lucas Paquetára a norvégok elleni világbajnoki nyolcaddöntőre készülő brazil Carlo Ancelotti. A brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egyelőre még nem döntött, ki pótolja a Flamengo középpályását, a Globoesporte tudósítása szerint a selecao csütörtöki edzésén a Botafogo játékosát, Danilo Santost állította a sérülés miatt kidőlt játékmester helyére, pénteken pedig a Japán elleni győztes gól szerzőjét, Gabriel Martinellit játszatta a posztján.

A Globoesporte tudósítója szerint az Arsenal játékosa a legesélyesebb a kezdőcsapatba kerülésre, és ha így lesz, a brazilok hasonló felállásban játszanak majd, mint a Japán elleni meccs utolsó húsz-huszonöt percében. A portál megemlíti, hogy Ancelotti a „kanárik” első meccsén kezdő, de azóta a kispadot koptató Igor Thiagót is tesztelte a középcsatár szerepkörében, valamint, hogy a Haiti ellen megsérülő Raphinha már a csapattal edz, de Haalandék ellen várhatóan még nem lép pályára.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Brazília foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Danilo Santos Gabriel Martinelli Carlo Ancelotti
Legfrissebb hírek

Dél-Korea: elmenekült hazájából a volt szövetségi kapitány

Foci vb 2026
1 órája

Mexikói hangzavartól tartanak az angolok

Foci vb 2026
1 órája

Haaland és Vinícius együtt nevet a vb talán legviccesebb mémjén – videó

Foci vb 2026
20 órája

Embernek paraguayi fiai – Farkas Norbert publicisztikája

Foci vb 2026
2026.07.02. 23:45

Portugál–horvát rangadóra várva: a torontói Budapest Park a szabadidő-sportolók kedvelt helye

Foci vb 2026
2026.07.02. 21:03

A Premier League-játékosok eddig 103 gólban voltak benne

Foci vb 2026
2026.07.02. 16:51

Ilyen üzenetre nem számíthatott Haaland...

Foci vb 2026
2026.07.02. 14:11

Pape Gueye nem játszik a szenegáli válogatottban, ha marad az edzői stáb

Foci vb 2026
2026.07.02. 11:51
Ezek is érdekelhetik