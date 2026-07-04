Vb 2026: Ancelotti két játékost tesztelt Paquetá helyén a brazilok edzésén

Nem számíthat Lucas Paquetára a norvégok elleni világbajnoki nyolcaddöntőre készülő brazil Carlo Ancelotti. A brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egyelőre még nem döntött, ki pótolja a Flamengo középpályását, a Globoesporte tudósítása szerint a selecao csütörtöki edzésén a Botafogo játékosát, Danilo Santost állította a sérülés miatt kidőlt játékmester helyére, pénteken pedig a Japán elleni győztes gól szerzőjét, Gabriel Martinellit játszatta a posztján.

A Globoesporte tudósítója szerint az Arsenal játékosa a legesélyesebb a kezdőcsapatba kerülésre, és ha így lesz, a brazilok hasonló felállásban játszanak majd, mint a Japán elleni meccs utolsó húsz-huszonöt percében. A portál megemlíti, hogy Ancelotti a „kanárik” első meccsén kezdő, de azóta a kispadot koptató Igor Thiagót is tesztelte a középcsatár szerepkörében, valamint, hogy a Haiti ellen megsérülő Raphinha már a csapattal edz, de Haalandék ellen várhatóan még nem lép pályára.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!