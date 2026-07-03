Tuchel szerint a FIFA-szabályozás hatalmas előnyt jelent Mexikónak

Anglia a nyolcaddöntőért vívott csatában Harry Kane duplájával legyőzte a Kongói DK-t, így biztossá tette helyét a nyolcaddöntőben. Thomas Tuchel együttese a legjobb 16 között Mexikóval csap össze.

Az angol válogatott azonban az atlantai meccs után nem indult egyenesen Mexikóvárosba, hanem inkább visszatért a Kansas Cityben található főhadiszállására. Ez nem véletlen, ugyanis Tuchel szeretné elkerülni, hogy az ellenfelek az edzéseiken kémkedjenek.

Az angol válogatottnak a mexikóvárosi magassággal is meg kell küzdenie: Thomas Tuchel korábban arról beszélt, hogy a FIFA-szabályok hátrányos helyzetbe hozzák Angliát. Az angol Labdarúgó-szövetség, az FA megvizsgálta, hogy az ottani tengerszint feletti magasság milyen hatással van a játékosokra, és végül arra a következtetésre jutott, hogy ha nem lehet tíz napot ott készülni, akkor célszerű csak a mérkőzés napján megérkezni, ráadásul minél közelebb a kezdéshez. A FIFA azonban elrendelte, hogy a válogatottaknak a mérkőzés előtti napon már a helyszínen vagy annak közelében kell edzeniük. Emiatt Angliának már péntek délután utaznia kellene Kansas Cityből, míg Mexikó a négy mérkőzéséből hármat is az Aztecában játszott, amely 2240 méterrel van a tengerszint felett.

„Ez hatalmas előny Mexikónak. Ezen a magasságon teljesen máshogy száll a labda, ezt meg kell szokni” – mondta Tuchel. A szakembernek Declan Rice állapota is gondot okoz, az Arsenal középpályása ugyanis vagy fél éve izomsérüléssel küzd, amit Horvátország ellen is érzett, majd miután kihagyta a Panama elleni összecsapást, a Kongói DK ellen visszatért a csapatba, de ismét problémái voltak, és lecserélték a végén.

A társházigazda Mexikó korábbi ellenfele, Ecuador már panaszt tett a FIFA-nál, miután a drukkerek egész éjjel zenéltek, tűzijátékoztak és dudáltak a szállodájuknál, hogy a dél-amerikai játékosok ne tudjanak aludni a mérkőzés előtti éjszakán, ez a közép- és dél-amerikai térségben igen gyakran előfordul. Az angolok nem szeretnének hasonló fogadtatást, így az FA fokozott biztonsági ellenőrzéseket léptetett életbe a válogatott szállodájának környékén.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia