Nemzeti Sportrádió

Harry Kane-ből lovag lehet

2026.07.04. 07:13
Harry Kane-t lovaggá üthetik (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Harry Kane
Layla Moran brit képviselő azt javasolta, hogy Harry Kane-t, a világbajnokságon szereplő angol futballválogatott csatárát üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett szolgálataiért.

„Harry Kane inspiráló vezetői képességekről és jellemerőről tett tanúbizonyságot mind a pályán, mind azon kívül, fenntartva azokat az értékeket, amelyek országunkat oly naggyá teszik” – áll a Moran által benyújtott petícióban, amelyet pártja hivatalos weboldala ismertetett.

Az amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-n Kane két góllal segítette csapatát a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja elleni győztes mérkőzésen (2–1), ezzel együttese bejutott a nyolcaddöntőbe, maga a játékos pedig 13-ra növelte világbajnoki találatainak összmennyiségét, amivel a legendás brazil Pelét megelőzve az örökranglista hatodik helyére lépett előre.

A 32 éves Kane a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a Brit Birodalom Rendjének (OBE) kitüntetését, ami az első lépés a lovaggá ütés felé.

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Harry Kane
Legfrissebb hírek

Videó: Argentína hosszabbítás, Egyiptom tizenegyespárbaj után ment tovább – a 23. játéknap góljai egy helyen

Foci vb 2026
32 perce

A kolumbiai kapitány szerint még sok örömteli pillanattal tartoznak a szurkolóknak

Foci vb 2026
47 perce

Luis Díaz lett a Kolumbia–Ghána mérkőzés legjobbja

Foci vb 2026
59 perce

Felsültek az afrikai csapatok, de hasítanak a dél-amerikaiak – statisztikák

Foci vb 2026
1 órája

Lezárult az egyenes kiesés szakasz első fordulója, kialakultak a nyolcaddöntő párosításai

Foci vb 2026
1 órája

Jhon Arias gólja döntött, Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye

Foci vb 2026
2 órája

Kolumbia továbbjutott, megvan a nyolcaddöntő teljes mezőnye

Foci vb 2026
2 órája

A szünetben vezetnek a kolumbiaiak

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik