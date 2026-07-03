Nemzeti Sportrádió

Százezer néző, telt házas döntő – és 55 év feledés

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.07.03. 11:58
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foci vb 2026 Azték Stadion Mexikó

Tizenöt hónappal azután, hogy Pelé a magasba emelte a Jules Rimet-kupát, ismét világbajnoki döntőt rendeztek az Azték Stadionban. A lelátón mintegy száztízezren zsúfolódtak össze, Mexikó válogatottja játszott az aranyéremért, a mérkőzés hőse egy 15 éves dán támadó lett. Az 1971-es női torna mégsem kapott helyet a labdarúgás hivatalos történetében – ötvenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy hősei a mostani mexikói vb felvezetésekor visszatérjenek a reflektorfénybe. Bővebben:

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Tizenöt hónappal azután, hogy Pelé a magasba emelte a Jules Rimet-kupát, ismét világbajnoki döntőt rendeztek az Azték Stadionban.

 

foci vb 2026 Azték Stadion Mexikó
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