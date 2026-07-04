Videó: Argentína hosszabbítás, Egyiptom tizenegyespárbaj után ment tovább – a 23. játéknap góljai egy helyen

Egyiptom, Argentína és végül Kolumbia is bejutott a legjobb 16 közé. Lionel Messi ezúttal is betalált, Sidny Lopes Cabral meglőtte a vb eddigi egyik legszebb gólját, Egyiptom pedig tizenegyesekkel ment tovább a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programjában.