Nemzeti Sportrádió

Videó: Argentína hosszabbítás, Egyiptom tizenegyespárbaj után ment tovább – a 23. játéknap góljai egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.04. 07:12
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Lopes Cabral meglőtte az eddigi 88 vb-meccs egyik legszebb gólját (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó Egyiptom Zöld-foki-szigetek Ghána Kolumbia Ausztrália gólösszefoglaló Argentína
Egyiptom, Argentína és végül Kolumbia is bejutott a legjobb 16 közé. Lionel Messi ezúttal is betalált, Sidny Lopes Cabral meglőtte a vb eddigi egyik legszebb gólját, Egyiptom pedig tizenegyesekkel ment tovább a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programjában.

AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM 1–1 – 11-esekkel 2–4

Videós összefoglaló itt!

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 – hosszabbítás után

Videós összefoglaló itt!

KOLUMBIA–GHÁNA 1–0

Videós összefoglaló itt!

 

foci vb 2026 videó Egyiptom Zöld-foki-szigetek Ghána Kolumbia Ausztrália gólösszefoglaló Argentína
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