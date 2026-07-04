Videó: Argentína hosszabbítás, Egyiptom tizenegyespárbaj után ment tovább – a 23. játéknap góljai egy helyen
Egyiptom, Argentína és végül Kolumbia is bejutott a legjobb 16 közé. Lionel Messi ezúttal is betalált, Sidny Lopes Cabral meglőtte a vb eddigi egyik legszebb gólját, Egyiptom pedig tizenegyesekkel ment tovább a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programjában.
AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM 1–1 – 11-esekkel 2–4
ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 – hosszabbítás után
KOLUMBIA–GHÁNA 1–0
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