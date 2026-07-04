Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi újabb rekordjai; Vozinha hozta azt, mint a spanyolok ellen – statisztikák

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.04. 02:57
A 30. vb-meccsén játszó Lionel Messi (balra) góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Zöld-foki-szigetek Argentína
Ahogy beszámoltunk róla, Argentína hosszabbítás után 3–2-re legyőzte a Zöld-foki-szigeteket, és bejutott a labdarúgó-vb nyolcaddöntőjébe. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikáit.

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésen szerzett góljával már 12 találatban vett részt az egyenes kieséses szakaszban vívott meccseken, így maga mögé utasította Pelét és Kylian Mbappét.

Lionel Messi a 30. vb-mérkőzésén lépett pályára, első labdarúgóként érte el ezt a számot.

Lionel Scaloni 100. alkalommal irányította az argentin válogatottat, ez idő alatt négy trófeát nyert a dél-amerikaiakkal.

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni vezető góljával 20 vb-találatnál jár, és ő az első, aki legalább hét gólig eljutott két különböző vb-n.

Argentínáé lett az első válogatott, amely sorozatban öt egyenes kieséses mérkőzésen előnnyel vonult a szünetre.

Argentína beérte Németországot, ez a 12. meccse a vb-k történetében, amelyben hosszabbítást játszik.

Argentína a 12 túlórás meccséből a tizediket nyerte meg.

Vozinha hét védést mutatott be a rendes játékidőben, ahogy a spanyolok ellen is.

Kamerun 1982-es szereplését követően a Zöld-foki-szigetek is vereség nélkül hozta le rendes játékidőben az első világbajnokságát.

Cape Verde becomes the second nation after Cameroon in 1982 (0W, 3D) to end their debut with no losses in the 90 minutes (0W, 4D)
by u/wjdbfifj in soccer

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek ellen szerzett góljával illusztris társasághoz csatlakozott. Az argentin klasszis zsinórban az ötödik egyenes kieséses szakaszbeli meccsén volt eredményes, ilyenre korábban a brazil Leonidas, a magyar Sárosi György és a brazil Vavá volt képes, igaz, előbbi kettő csoportmeccsen sosem játszott.

 

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