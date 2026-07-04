Lionel Messi újabb rekordjai; Vozinha hozta azt, mint a spanyolok ellen – statisztikák
Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésen szerzett góljával már 12 találatban vett részt az egyenes kieséses szakaszban vívott meccseken, így maga mögé utasította Pelét és Kylian Mbappét.
Lionel Messi a 30. vb-mérkőzésén lépett pályára, első labdarúgóként érte el ezt a számot.
Lionel Scaloni 100. alkalommal irányította az argentin válogatottat, ez idő alatt négy trófeát nyert a dél-amerikaiakkal.
Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni vezető góljával 20 vb-találatnál jár, és ő az első, aki legalább hét gólig eljutott két különböző vb-n.
Argentínáé lett az első válogatott, amely sorozatban öt egyenes kieséses mérkőzésen előnnyel vonult a szünetre.
Argentína beérte Németországot, ez a 12. meccse a vb-k történetében, amelyben hosszabbítást játszik.
Argentína a 12 túlórás meccséből a tizediket nyerte meg.
Vozinha hét védést mutatott be a rendes játékidőben, ahogy a spanyolok ellen is.
Kamerun 1982-es szereplését követően a Zöld-foki-szigetek is vereség nélkül hozta le rendes játékidőben az első világbajnokságát.
Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek ellen szerzett góljával illusztris társasághoz csatlakozott. Az argentin klasszis zsinórban az ötödik egyenes kieséses szakaszbeli meccsén volt eredményes, ilyenre korábban a brazil Leonidas, a magyar Sárosi György és a brazil Vavá volt képes, igaz, előbbi kettő csoportmeccsen sosem játszott.