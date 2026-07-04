Lionel Messi újabb rekordjai; Vozinha hozta azt, mint a spanyolok ellen – statisztikák

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésen szerzett góljával már 12 találatban vett részt az egyenes kieséses szakaszban vívott meccseken, így maga mögé utasította Pelét és Kylian Mbappét.

12 - With the opening goal against Cabo Verde, Lionel Messi has 12 goal contributions in the knockout rounds of the FIFA World Cup (6 goals, 6 assists), surpassing Pelé and Kylian Mbappé (11 each) for the most since 1966.



Vital. pic.twitter.com/mH2tTuaz1S — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Lionel Messi a 30. vb-mérkőzésén lépett pályára, első labdarúgóként érte el ezt a számot.

30 - Lionel Messi llega a los 30 partidos jugados en Mundiales, siendo el primer futbolista en llegar a esta marca en la historia. Indeleble. pic.twitter.com/dECu1lemzu — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

Lionel Scaloni 100. alkalommal irányította az argentin válogatottat, ez idő alatt négy trófeát nyert a dél-amerikaiakkal.

100 - Lionel Scaloni dirige su partido 100 con Argentina ante Cabo Verde (72V 18E 9D, 79% de efectividad), ganando cuatro títulos en ese lapso. El promedio de pases por secuencia de Argentina bajo su mando es de 4.5, subiendo a 5.9 en este Mundial.



Profesor. pic.twitter.com/2yviBHjuoz — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni vezető góljával 20 vb-találatnál jár, és ő az első, aki legalább hét gólig eljutott két különböző vb-n.

Argentina have a 1-0 lead over Cape Verde at half-time, and you'll never guess who scored...



Lionel Messi fired his 20th World Cup goal, and has become the first player in men's World Cup history to score 7+ goals in two different editions of the tournament (2022 & 2026). pic.twitter.com/rBFAaVUpFj — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 3, 2026

Argentínáé lett az első válogatott, amely sorozatban öt egyenes kieséses mérkőzésen előnnyel vonult a szünetre.

5 - Argentina is the first team in FIFA World Cup history to hold a lead at half-time of five straight knockout round matches.



Advantage. pic.twitter.com/V44fUPF1Qe — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Argentína beérte Németországot, ez a 12. meccse a vb-k történetében, amelyben hosszabbítást játszik.

12 - This will be Argentina's 12th extra-time match at the FIFA World Cup, equaling Germany for most in the history of the competition.



Including tonight, eight of Argentina's last 14 knockout round matches at the FIFA World Cup have gone to extra time.



Typical. pic.twitter.com/osMIAVfbRx — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Argentína a 12 túlórás meccséből a tizediket nyerte meg.

10 - Argentina have emerged as winners (including penalty shoot-outs) in 10 of their 12 extra-time matches at the FIFA World Cup (4 outright wins, 6 penalty shoot-out wins).



Survivors. pic.twitter.com/G5nnw6OlX2 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Vozinha hét védést mutatott be a rendes játékidőben, ahogy a spanyolok ellen is.

Vozinha in 90 minutes vs. Argentina:



▪️7 saves

▪️100% successful dribbles

▪️100% ground duels won

▪️2 passes into the final third

▪️8 recoveries

▪️1 defensive contribution



This guy 🤯 pic.twitter.com/SQN9gzs9AZ — ESPN UK (@ESPNUK) July 4, 2026

Kamerun 1982-es szereplését követően a Zöld-foki-szigetek is vereség nélkül hozta le rendes játékidőben az első világbajnokságát.

Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek ellen szerzett góljával illusztris társasághoz csatlakozott. Az argentin klasszis zsinórban az ötödik egyenes kieséses szakaszbeli meccsén volt eredményes, ilyenre korábban a brazil Leonidas, a magyar Sárosi György és a brazil Vavá volt képes, igaz, előbbi kettő csoportmeccsen sosem játszott.