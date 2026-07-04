Mégsem változik a Mexikó–Anglia nyolcaddöntő időpontja
Bár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerette volna előrébb hozni a Mexikó–Anglia nyolcaddöntőt, a mérkőzést mégis az eredeti időpontban rendezik.
Korábban beszámoltunk róla, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődő Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőt délre hozta volna előre a FIFA, mivel Mexikóvárosban vihart jósoltak az előrejelzések.
A BBC péntek éjjel viszont arról számolt be, hogy mind a mexikói, mind az angol válogatott elutasította a mérkőzés időpontjának megváltoztatását.
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