Nemzeti Sportrádió

Mégsem változik a Mexikó–Anglia nyolcaddöntő időpontja

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.04. 01:29
Az eredeti időpontban rendezik a Mexikó–Anglia mérkőzést (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó
Bár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerette volna előrébb hozni a Mexikó–Anglia nyolcaddöntőt, a mérkőzést mégis az eredeti időpontban rendezik.
Foci vb 2026
5 órája

Előrehozhatják az Anglia–Mexikó meccset az időjárási előrejelzések miatt

Viharra számítanak Mexikóvárosban, emiatt rendezhetik korábban a nyolcaddöntős összecsapást.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődő Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőt délre hozta volna előre a FIFA, mivel Mexikóvárosban vihart jósoltak az előrejelzések.

A BBC péntek éjjel viszont arról számolt be, hogy mind a mexikói, mind az angol válogatott elutasította a mérkőzés időpontjának megváltoztatását.

foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Mexikó
Legfrissebb hírek

Lionel Messi újabb rekordjai; Vozinha hozta azt, mint a spanyolok ellen – statisztikák

Foci vb 2026
9 perce

Csak behúzta a továbbjutást Argentína, ötgólos meccsen

Foci vb 2026
11 perce

A futballtörténeti csoda végül elmaradt: Argentína hosszabbításban ejtette ki a Zöld-foki-szigeteket

Foci vb 2026
23 perce

James Rodríguez és Luis Díaz is rohamoz a kolumbiaiaknál – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
47 perce

Hihetetlen, de hosszabbítás jön!

Foci vb 2026
1 órája

Egyenlített a Zöld-foki-szigetek, de ki is bírja?

Foci vb 2026
1 órája

Videó: a passz, a levétel, a lövés – senkit sem lep meg, de Messi megint betalált

Foci vb 2026
1 órája

Folytatódik a mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik