Mégsem változik a Mexikó–Anglia nyolcaddöntő időpontja

Korábban beszámoltunk róla, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődő Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőt délre hozta volna előre a FIFA, mivel Mexikóvárosban vihart jósoltak az előrejelzések.

A BBC péntek éjjel viszont arról számolt be, hogy mind a mexikói, mind az angol válogatott elutasította a mérkőzés időpontjának megváltoztatását.