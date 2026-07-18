Nemzeti Sportrádió

Messze a vb-rekordtól Rice gólja

H. Á.H. Á.
2026.07.18. 23:22
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Sükür (fehérben) 11 másodperc után betalált (Fotó: Getty Images)
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Mindössze 2 perc 14 másodpercre volt szüksége Declan Rice-nak, hogy megszerezze Angliának a vezetést a franciák ellen a világbajnokság harmadik helyéért zajló mérkőzésen. Hihetnénk, hogy ez a vb-k bronzmeccseinek leggyorsabb gólja, de még a közelében sincs ennek. A bronzéremért vívott meccsek történelme során ugyanis 2002-ben Hakan Sükür mindössze 11 másodperccel Dél-Korea kezdőrúgása után megszerezte a vezetést Törökországnak. A meccset a török nyerték végül 3–2-re.

Hakan Sükür vb-rekorder gólja itt megnézhető.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
FRANCIAORSZÁG–ANGLIA (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

 

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