Messze a vb-rekordtól Rice gólja

Mindössze 2 perc 14 másodpercre volt szüksége Declan Rice-nak, hogy megszerezze Angliának a vezetést a franciák ellen a világbajnokság harmadik helyéért zajló mérkőzésen. Hihetnénk, hogy ez a vb-k bronzmeccseinek leggyorsabb gólja, de még a közelében sincs ennek. A bronzéremért vívott meccsek történelme során ugyanis 2002-ben Hakan Sükür mindössze 11 másodperccel Dél-Korea kezdőrúgása után megszerezte a vezetést Törökországnak. A meccset a török nyerték végül 3–2-re.

Hakan Sükür vb-rekorder gólja itt megnézhető.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

FRANCIAORSZÁG–ANGLIA (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Miami, Miami Stadion. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!