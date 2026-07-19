Nemzeti Sportrádió

Bukayo Sakát választották meg a meccs legjobbjának

M. B.M. B.
2026.07.19. 02:37
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Anglia vb 2026 Franciaország

Az Arsenal szélsője 1.49-es xG-ből szerzett mesterhármast, ráadásul 4 kaput eltaláló lövéséből lett gól, s csak két komoly lehetőséget puskázott el. Passzok terén a 78 százalékos pontosság nem mondható kiemelkedőnek, de így is kiosztott három kulcspasszt, s az ellenfél térfelén 75 százalékos pontossággal találta meg a társait. A labdát tíz alkalommal veszítette el egyetlen cselkísérlete sikeres volt, míg a labdát összesen 204.4 méteren át cipelte. (Statisztikák forrása: SofaScore)
 

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

Anglia vb 2026 Franciaország
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