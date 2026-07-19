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Statisztikák: Franciaország mindig gólgazdag bronzmérkőzést játszik, ez sem volt kivétel
B. A. P.
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2026.07.19. 01:42
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Címkék
foci vb 2026
Anglia
Franciaország
statisztika
Foci vb 2026
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Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák
Ez volt a hatodik vb-meccs, amelyen legalább tíz gól esett, ebből kettőn Magyarország is szerepet játszott.
foci vb 2026
Anglia
Franciaország
statisztika
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