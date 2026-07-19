Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Franciaország mindig gólgazdag bronzmérkőzést játszik, ez sem volt kivétel

B. A. P.B. A. P.
2026.07.19. 01:42
Címkék
foci vb 2026 Anglia Franciaország statisztika
Foci vb 2026
1 órája

Mbappé gólok, Olise gólpasszok terén hengerelt, de nem róluk szólt minden idők leggólgazdagabb bronzmérkőzése – statisztikák

Ez volt a hatodik vb-meccs, amelyen legalább tíz gól esett, ebből kettőn Magyarország is szerepet játszott.

 

foci vb 2026 Anglia Franciaország statisztika
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