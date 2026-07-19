Nemzeti Sportrádió

A mieink Salvador-verése óta nem volt ennyi gól egy vb-meccsen

H. Á.H. Á.
2026.07.19. 01:18
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 Franciaország

Anglia egy teljesen szürreális összecsapáson 6–4-re legyőzte Franciaországot a világbajnoki bronzmeccsen, vagyis tíz gól esett a találkozón. Enyi gólra vb-meccsen legutóbb az 1982-es tornán volt példa, akkor a mieink lőttek ennyit, amikor 10–1-re legyőzték Salvadort. Pontosan tíz gólt hozó vb-meccsből egyébként ez volt a második, az 1958-as tornán a franciák a második oldalon álltak, amikor 7–3-ra legyőzték Paraguayt. 

A legtöbb gólt hozó vb-mérkőzések során a mai az előbb említett svédországi tornán lejátszott meccshez zárkózva holtversenyben az ötödik.

A LEGTÖBB GÓL HOZÓ VB-MECCSEK
12 gól: Ausztria–Svájc 7–5, 1954
11 gól: Brazília–Lengyelország 6–5 – hosszabbításban, 1938, Magyarország–NSZK 8–3, 1954, Magyarország–Salvador 10–1, 1982
10 gól: Franciaország–Paraguay 7–3, 1958, Anglia–Franciaország 6–4, 2026
 

 

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Franciaország
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