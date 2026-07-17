Nemzeti Sportrádió

Messi visszatér oda, ahol 10 éve sokkoló bejelentést tett

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 12:22
Címkék
Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
Tíz évvel ezelőtt Lionel Messi pályafutása egyik legnehezebb időszakát élte át: az argentin válogatott a Copa América döntőjében, a New Yorki-i MetLife Stadionban vereséget szenvedett Chilétől, ami után a nyolcszoros aranylabdás bejelentette, hogy lemondja a válogatottságot.

Azóta azonban minden megváltozott: Messi visszatért a válogatottba, mi több, vezérletével Argentína megnyerte a 2021-es dél-amerikai kontinenstornát, majd a 2022-es világbajnokságot is. Most pedig – tíz évvel a fájdalmas bejelentés után – ugyanabban a stadionban léphet pályára egy világbajnoki döntőben.

Nem hiába mondják, hogy az élet a legnagyobb rendező… 

Videón Messi 2016-os bejelentése:

10 years ago, Lionel Messi gave this shocking interview in which he announced his retirement following a lost Copa America final at the MetLife Stadium. 10 years later, he'll play in the WC Final at the same stadium, to try and win his 2nd WC in a row. [English Subtitles]
by u/OId_boy in soccer

 

Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
Legfrissebb hírek

Bemutatjuk Slavko Vincicet, a vb-döntő játékvezetőjét

Foci vb 2026
1 perce

Nem lett a FIFA–UEFA szembenállás áldozata – bemutatjuk Slavko Vincicet, a világbajnoki döntő játékvezetőjét

Foci vb 2026
5 perce

Mbappé még gólkirály is lehet, a franciák nyerni akarnak a bronzmeccsen

Foci vb 2026
43 perce

Undorodnak a franciák a bronzmeccstől, de nyerni akarnak

Foci vb 2026
1 órája

Marcos Senesi angol párja örül az argentin továbbjutásnak

Foci vb 2026
2 órája

Angol zászlók égtek Argentínában

Foci vb 2026
2 órája

Babonából nem megy el a vb-döntőre az argentin elnök

Foci vb 2026
2 órája

Az egekben vannak a jegyárak a vb-döntőre

Foci vb 2026
3 órája