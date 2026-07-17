Messi visszatér oda, ahol 10 éve sokkoló bejelentést tett

Azóta azonban minden megváltozott: Messi visszatért a válogatottba, mi több, vezérletével Argentína megnyerte a 2021-es dél-amerikai kontinenstornát, majd a 2022-es világbajnokságot is. Most pedig – tíz évvel a fájdalmas bejelentés után – ugyanabban a stadionban léphet pályára egy világbajnoki döntőben.

Nem hiába mondják, hogy az élet a legnagyobb rendező…

Videón Messi 2016-os bejelentése: