Messi visszatér oda, ahol 10 éve sokkoló bejelentést tett
Tíz évvel ezelőtt Lionel Messi pályafutása egyik legnehezebb időszakát élte át: az argentin válogatott a Copa América döntőjében, a New Yorki-i MetLife Stadionban vereséget szenvedett Chilétől, ami után a nyolcszoros aranylabdás bejelentette, hogy lemondja a válogatottságot.
Azóta azonban minden megváltozott: Messi visszatért a válogatottba, mi több, vezérletével Argentína megnyerte a 2021-es dél-amerikai kontinenstornát, majd a 2022-es világbajnokságot is. Most pedig – tíz évvel a fájdalmas bejelentés után – ugyanabban a stadionban léphet pályára egy világbajnoki döntőben.
Nem hiába mondják, hogy az élet a legnagyobb rendező…
Videón Messi 2016-os bejelentése:
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