Nemzeti Sportrádió

Az ukránok élesen bírálják az IHF döntését, mely visszaengedné az orosz és fehérorosz csapatokat a nemzetközi porondra

K. T.K. T.
2026.07.17. 09:38
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Fotó: Getty Images
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Oroszország Fehéroroszország kézilabda Ukrajna IHF
Az Ukrán Kézilabda-szövetség éles kritikával reagált a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) azon döntésére, hogy teljes mértékben visszaengedi az orosz és fehérorosz csapatokat és tisztviselőket az IHF eseményeire és tevékenységeibe.

„Az elmúlt öt évben semmilyen valódi segítséget nem kaptunk az IHF-től. Sem Ön, sem az IHF bármely más képviselője nem látogatott Ukrajnába ez idő alatt. Egyszerűen nincs közvetlen tapasztalata, és fogalma sincs arról, hogy mi történik valójában az országunkban. Egy olyan messzemenő következményekkel járó döntést, mint a mostani, nem szabad meghozni anélkül, hogy saját véleményt alkotna a valóságról” – kezdi az ukrán szövetség Hasszan Musztafa IHF-elnökhöz írt levelét, melyről a Handball World számolt be.

A szövetség „nagyon negatívan és mély sajnálattal” fogadta a döntést, és felszólította az IHF-et, hogy vizsgálja felül azt, vagy legalább függessze fel a konfliktus végéig.

A levél szerint az ukrán kézilabda most a túlélésért, nem pedig a normalizációért küzd. „Számos sportlétesítményünket és edzőközpontunkat megsemmisítették vagy megrongálták az orosz támadások. Jelentős számú fiatal játékosunk él külföldön, mivel az ország számos részén már nem lehetséges a szervezett edzés és versenyzés. Több ukrán kézilabdázó esett el a fronton” – folytatódik a levél.

Az ukrán szövetség hálásan elismeri az IHF által Ukrajnával vállalt szolidaritást és a háború elítélését, de megjegyzi, hogy ukrán szempontból ez nem tükröződik a meghozott döntésben.

A levél továbbá számos kérdést is felvet, többek között arra szeretne választ kapni az IHF-től, hogy hogyan fogják megakadályozni, hogy az ukrán csapatok vagy klubok kénytelenek legyenek közvetlenül versenyezni orosz vagy fehérorosz csapatokkal az IHF versenyein, amíg a háború folytatódik.

Összefoglalásként a levél azt kéri, hogy a 2026. július 3-i és 12-i döntéseket vizsgálják felül, vagy legalább függesszék fel az ellenségeskedés megszűnéséig. Továbbá a levél arra kéri az IHF-et, hogy a „többször is tett támogatási ígéreteit konkrét, ellenőrizhető intézkedésekkel támassza alá – legyen szó pénzügyi támogatásról, nemzetközi mérkőzések megrendezésének szervezési támogatásáról vagy a külföldön élő fiatal játékosainknak szóló célzott programokról”.

Az ukrán szövetség megerősíti, hogy hajlandó konstruktív párbeszédet folytatni az IHF-fel, és elérhető marad a megbeszélésekre – zárul a levél.

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Oroszország Fehéroroszország kézilabda Ukrajna IHF
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