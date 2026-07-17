Jégkorong: Szabó Bence sokat gondolkodott a jövőjéről, de marad a bajnoknál

Szabó Bence – aki 84-szer szerepelt a nemzeti csapatban – az ötödik szezonjára készül a Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál. A hátvéd a legutóbbi Erste Liga-szezon alapszakaszában mind a 32 találkozón jégre lépett, öt gólt lőtt és 18 gólpasszt osztott ki, amivel holtversenyben klubja második legponterősebb játékosa, valamint asszisztkirálya volt. A negyeddöntőben hat mérkőzésen hét gólpasszt jegyzett, míg az elődöntőben hét összecsapáson 2+4-ig jutott.

„Sokat gondolkoztam arról, hogy mi lenne nekem a megfelelő, de ha valamit megtanultam magammal kapcsolatban, az az, hogy jobb ha ilyen döntéseknél a szívemre hallgatok. Az elmúlt pár év alatt nagyon közel került hozzám az egész csapat, a stáb, a szurkolók, és a klub minden dolgozója. Minden nap egy ajándék a fiúkkal, sok szép dolgot értünk el együtt, de a munka még nincs befejezve. Nehezen hagyja el az ember a második otthonát, ezért is maradtam” – fogalmazott a liga honlapján Szabó Bence.