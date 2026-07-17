Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Szabó Bence sokat gondolkodott a jövőjéről, de marad a bajnoknál

2026.07.17. 10:26
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Szabó Bence a következő idényben is a Budapest Jégkorong Akadémia HC-ban játszik (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC  Szabó Bence
A válogatott Szabó Bence marad a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC kötelékében.

 

Szabó Bence – aki 84-szer szerepelt a nemzeti csapatban – az ötödik szezonjára készül a Budapest Jégkorong Akadémia HC-nál. A hátvéd a legutóbbi Erste Liga-szezon alapszakaszában mind a 32 találkozón jégre lépett, öt gólt lőtt és 18 gólpasszt osztott ki, amivel holtversenyben klubja második legponterősebb játékosa, valamint asszisztkirálya volt. A negyeddöntőben hat mérkőzésen hét gólpasszt jegyzett, míg az elődöntőben hét összecsapáson 2+4-ig jutott.

„Sokat gondolkoztam arról, hogy mi lenne nekem a megfelelő, de ha valamit megtanultam magammal kapcsolatban, az az, hogy jobb ha ilyen döntéseknél a szívemre hallgatok. Az elmúlt pár év alatt nagyon közel került hozzám az egész csapat, a stáb, a szurkolók, és a klub minden dolgozója. Minden nap egy ajándék a fiúkkal, sok szép dolgot értünk el együtt, de a munka még nincs befejezve. Nehezen hagyja el az ember a második otthonát, ezért is maradtam” – fogalmazott a liga honlapján Szabó Bence.

 

 

jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC  Szabó Bence
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