Nemzeti Sportrádió

Tizenegy perces lesz a show a vb-döntő szünetében

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 10:52
null
Shakira is fellép a félidőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb-döntő Shakira
A The Athletic információi szerint a világbajnokság döntőjének szünetében 11 percig tart majd a félidei show-műsor.

Mint ismert, az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna, valamint felbukkannak a Szezám utca karakterei is. 

A mérkőzés két félideje közötti szünet így összességében 20 perces lesz, ami eltér az általánosan megszokott 15 perctől. A változás szokatlan, de nem példa nélküli, a klubvilágbajnokság tavalyi döntőjében szintén tartottak félidei show-műsort, az első és a második félidőt akkor 24 perces szünet választotta el.

A New York Times szerint bár a vb-döntő szünetében a show-műsor 11 perces lesz, a félidő ennél jóval hosszabb – a The Athletic úgy tudja, a szervezők nagyjából 20 perces szünetet céloztak meg. 

 

foci vb 2026 vb-döntő Shakira
Legfrissebb hírek

Bemutatjuk Slavko Vincicet, a vb-döntő játékvezetőjét

Foci vb 2026
1 perce

Nem lett a FIFA–UEFA szembenállás áldozata – bemutatjuk Slavko Vincicet, a világbajnoki döntő játékvezetőjét

Foci vb 2026
6 perce

Mbappé még gólkirály is lehet, a franciák nyerni akarnak a bronzmeccsen

Foci vb 2026
43 perce

Undorodnak a franciák a bronzmeccstől, de nyerni akarnak

Foci vb 2026
1 órája

Messi visszatér oda, ahol 10 éve sokkoló bejelentést tett

Foci vb 2026
1 órája

Marcos Senesi angol párja örül az argentin továbbjutásnak

Foci vb 2026
2 órája

Angol zászlók égtek Argentínában

Foci vb 2026
2 órája

Babonából nem megy el a vb-döntőre az argentin elnök

Foci vb 2026
2 órája