Tizenegy perces lesz a show a vb-döntő szünetében

Mint ismert, az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna, valamint felbukkannak a Szezám utca karakterei is.

A mérkőzés két félideje közötti szünet így összességében 20 perces lesz, ami eltér az általánosan megszokott 15 perctől. A változás szokatlan, de nem példa nélküli, a klubvilágbajnokság tavalyi döntőjében szintén tartottak félidei show-műsort, az első és a második félidőt akkor 24 perces szünet választotta el.

A New York Times szerint bár a vb-döntő szünetében a show-műsor 11 perces lesz, a félidő ennél jóval hosszabb – a The Athletic úgy tudja, a szervezők nagyjából 20 perces szünetet céloztak meg.