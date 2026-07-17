A világbajnokságok eddigi bronzmeccsei

1934.06.07., Nápoly: Németország–Ausztria 3–2 (3–1)
1938.06.19., Bordeaux: Brazília–Svédország 4–2 (1–2)
1950.07.16., Sao Paulo: Svédország–Spanyolország 3–1 (2–0)
1954.07.03., Zürich: Ausztria–Uruguay 3–1 (1–1)
1958.06.28., Göteborg: Franciaország–Németország 6–3 (3–1)
1962.06.16., Santiago: Chile–Jugoszlávia 1–0 (0–0)
1966.07.28., London: Portugália–Szovjetunió 2–1 (1–1)
1970.06.20., Mexikóváros: Németország–Uruguay 1–0 (1–0)
1974.07.06., München: Lengyelország–Brazília 1–0 (0-0)
1978.06.24., Buenos Aires: Brazília–Olaszország 2-1 (0–1)
1982.07.10., Alicante: Lengyelország–Franciaország 3–2 (2–1)
1986.06.28., Puebla: Franciaország–Belgium 4–2 (2–1, 2–2, 3–2)
1990.07.07., Bari: Olaszország–Anglia 2–1 (0–0)
1994.07.16., Los Angeles: Svédország–Bulgária 4–0 (4–0)
1998.07.11., Párizs: Horvátország–Hollandia 2–1 (2–1)
2002.06.29., Tegu: Törökország–Dél-Korea 3–2 (3–1)
2006.07.08., Stuttgart: Németország–Portugália 3–1 (0–0)
2010.07.10., Port Elizabeth: Németország–Uruguay 3–2 (1–1)
2014.07.12., Brazíliaváros: Hollandia–Brazília 3–0 (2–0)
2018.07.14., Szentpétervár: Belgium–Anglia 2–0 (1–0)
2022.12.17., Al-Rajjan: Horvátország–Marokkó 2–1 (2–1)