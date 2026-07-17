Nemzeti Sportrádió

Horvátország: elsikkasztott eurómilliók, plasztikai műtétek és tengerparti villa

2026.07.17. 10:13
null
AFPVedran Pavleket (balra), a horvát alpesisí-válogatott korábbi igazgatóját is sikkasztással gyanúsítják (Fotó: AFP, archív)
Címkék
Vedran Pavlek Zlatko Matesa Horvát Síszövetség Horvátország korrupció
Elsikkasztott eurómilliók, plasztikai műtétek és tengerparti villa is szerepel abban a korrupciós jelentésben, amely alapjaiban rázta meg a Horvát Síszövetséget, illetve a horvát sportot.

 

A márciusban indult vizsgálat során hat személyt gyanúsítottak meg – köztük Vedran Pavleket, az alpesisí-válogatott korábbi igazgatóját – összesen csaknem 30 millió euró elsikkasztásával. 

Az ügyészség közleménye szerint Pavlek legalább 1.9 millió eurót „a cége tulajdonában álló tengerparti villa építésének finanszírozására” fordított, míg „a fennmaradó összeget több nő plasztikai műtétjeire, számos külföldi szállodai tartózkodásra, luxuscikkekre és készpénzfelvételekre költötték”. 

Azóta a szövetség korábbi vezetője Kazahsztánba távozott, ahol minden erejével küzd a kiadatása ellen. Sajtóhírek szerint más sportági szövetségek ügyében is vizsgálatok indultak. 

A sportminisztérium ígéretet tett a finanszírozási források szigorúbb ellenőrzésére. Valamennyi horvát sportszövetség többek között a nemzeti olimpiai bizottság által elosztott állami támogatásokból működik, elsősorban. A korrupciós botrány hatására – ahogy több sportági vezető jelezte – egyre nehezebb szponzorokat találni, és általában a sport iránt alaposan megingott a közbizalom. 

A Horvát Olimpiai Bizottság régóta hivatalban lévő elnöke, Zlatko Matesa május közepén lemondott, elmondása szerint azért, hogy teret engedjen az „átláthatóságot célzó” vizsgálatoknak.

 

Vedran Pavlek Zlatko Matesa Horvát Síszövetség Horvátország korrupció
Legfrissebb hírek

Ismét Slaven Bilic lett a horvát válogatott szövetségi kapitánya – hivatalos

Foci vb 2026
2026.07.13. 13:59

A Real Madrid az új Modricot nézte ki a horvát válogatottból és az Interből – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.07.08. 07:12

A FIFA szerint helyes volt elvenni a horvátok drámai gólját, itt a magyarázat!

Foci vb 2026
2026.07.03. 13:34

Modric a vb-kiesés után: Ha a másik oldalon történik, a VAR-t nem használják

Foci vb 2026
2026.07.03. 09:09

Cristiano Ronaldo: Nem hozok meggondolatlan döntéseket, majd a vb után megmondom, hogyan tovább

Foci vb 2026
2026.07.03. 04:29

Fotók: Modric búcsúja, Cristiano Ronaldo „Bielsája” és megemlékezés Jotáról

Foci vb 2026
2026.07.03. 04:07

Statisztika: 31. lövésével megvan Cristiano Ronaldo első gólja a vb egyenes kieséses szakaszában

Foci vb 2026
2026.07.03. 04:00

CR7 egyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben betalálva ejtette ki Horvátországot!

Foci vb 2026
2026.07.03. 03:10