Horvátország: elsikkasztott eurómilliók, plasztikai műtétek és tengerparti villa

A márciusban indult vizsgálat során hat személyt gyanúsítottak meg – köztük Vedran Pavleket, az alpesisí-válogatott korábbi igazgatóját – összesen csaknem 30 millió euró elsikkasztásával.

Az ügyészség közleménye szerint Pavlek legalább 1.9 millió eurót „a cége tulajdonában álló tengerparti villa építésének finanszírozására” fordított, míg „a fennmaradó összeget több nő plasztikai műtétjeire, számos külföldi szállodai tartózkodásra, luxuscikkekre és készpénzfelvételekre költötték”.

Azóta a szövetség korábbi vezetője Kazahsztánba távozott, ahol minden erejével küzd a kiadatása ellen. Sajtóhírek szerint más sportági szövetségek ügyében is vizsgálatok indultak.

A sportminisztérium ígéretet tett a finanszírozási források szigorúbb ellenőrzésére. Valamennyi horvát sportszövetség többek között a nemzeti olimpiai bizottság által elosztott állami támogatásokból működik, elsősorban. A korrupciós botrány hatására – ahogy több sportági vezető jelezte – egyre nehezebb szponzorokat találni, és általában a sport iránt alaposan megingott a közbizalom.

A Horvát Olimpiai Bizottság régóta hivatalban lévő elnöke, Zlatko Matesa május közepén lemondott, elmondása szerint azért, hogy teret engedjen az „átláthatóságot célzó” vizsgálatoknak.