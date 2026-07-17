Nemzeti Sportrádió

Angol zászlók égtek Argentínában

J. Á.J. Á.
2026.07.17. 11:35
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Anglia Argentína
Szégyenteljesen ünnepelte az argentin szurkolók egy része a vb-döntőbe jutást Buenos Airesben.

A főváros utcáira több tízezer drukker vonult meccset nézni, s már a kezdő sípszó előtt voltak elítélendő jelenetek. A hatalmas tömegben rengeteg angol és brit zászló került elő, amelyeket meggyújtottak, ráadásul Szent György-keresztes koporsókat mutattak fel. Az angol kommentárok szerint ezzel meggyalázták nemzeti identitásukat és történelmüket. Az argentinok angolokkal szembeni gyűlöletének oka elsősorban az, hogy az ország partjaihoz közeli Falkland-szigetek Angliához tartoznak, s ezen a helyzetet egy rövid, de véres háborúval sem sikerült változtatni. Tizenhárom éve szavazhattak a szigeteken élők, hova kívánnak tartozni, 1517 voksból mindössze három szólt Argentína mellett... Azóta minden évben „Büszke brit vagyok” elnevezésű fesztivált tartanak a szigeten.   

 

foci vb 2026 Anglia Argentína
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