Angol zászlók égtek Argentínában

A főváros utcáira több tízezer drukker vonult meccset nézni, s már a kezdő sípszó előtt voltak elítélendő jelenetek. A hatalmas tömegben rengeteg angol és brit zászló került elő, amelyeket meggyújtottak, ráadásul Szent György-keresztes koporsókat mutattak fel. Az angol kommentárok szerint ezzel meggyalázták nemzeti identitásukat és történelmüket. Az argentinok angolokkal szembeni gyűlöletének oka elsősorban az, hogy az ország partjaihoz közeli Falkland-szigetek Angliához tartoznak, s ezen a helyzetet egy rövid, de véres háborúval sem sikerült változtatni. Tizenhárom éve szavazhattak a szigeteken élők, hova kívánnak tartozni, 1517 voksból mindössze három szólt Argentína mellett... Azóta minden évben „Büszke brit vagyok” elnevezésű fesztivált tartanak a szigeten.