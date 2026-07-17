Marcos Senesi angol párja örül az argentin továbbjutásnak

Ez nem meglepő, a hölgy ugyanis a vb-kerettag Marcos Senesi barátnője. A 22 éves futballistafeleség a Bourne­mouth női csapatának jobbhátvédje, nem mellesleg modellként is dolgozik. A világbajnokság idején a helyszínen szurkol párjának, általában argentin válogatott mezben izgul a lelátón. Az Anglia elleni mérkőzésen mezt nem vett fel, de az Instagramon elárulta, milyen érzései voltak a lefújás után.

„Őrületes este volt, sohasem felejtem el. Büszke vagyok a hazámra, amely sokáig menetelt a vébén, és persze a páromra, aki világbajnoki döntőbe jutott. Találkozunk vasárnap New Yorkban…”