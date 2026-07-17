Nemzeti Sportrádió

Marcos Senesi angol párja örül az argentin továbbjutásnak

J. Á.J. Á.
2026.07.17. 11:59
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Senesi és Kelci-Rose (Fotó: The Sun)
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foci vb 2026 Anglia Argentína
Az angol Kelci-Rose Bowers Argentínának szurkolt a vb-elődöntőben.

Ez nem meglepő, a hölgy ugyanis a vb-kerettag Marcos Senesi barátnője. A 22 éves futballistafeleség a Bourne­mouth női csapatának jobbhátvédje, nem mellesleg modellként is dolgozik. A világbajnokság idején a helyszínen szurkol párjának, általában argentin válogatott mezben izgul a lelátón. Az Anglia elleni mérkőzésen mezt nem vett fel, de az Instagramon elárulta, milyen érzései voltak a lefújás után.

„Őrületes este volt, sohasem felejtem el. Büszke vagyok a hazámra, amely sokáig menetelt a vébén, és persze a páromra, aki világbajnoki döntőbe jutott. Találkozunk vasárnap New Yorkban…” 

 

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