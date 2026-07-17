Nemzeti Sportrádió

„Majdnem összecsináltam magam!” – Cucurella felidézte a legutóbbi találkozását Trumppal

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 09:25
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Marc Cucurella (balra) és Donald Trump kézfogója a klubvilágbajnokság döntője után. Középen Gianni Infantino, a FIFA elnöke (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Spanyolország Marc Cucurella Donald Trump
A spanyol labdarúgó-válogatott balhátvédje a legutóbbi klubvilágbajnokság eredményhirdetésén már találkozott az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, aki a vasárnapi, New York-i világbajnoki döntőn is díjátadó lesz.

Mint ismert, a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea 3–0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint, a díjátadón pedig Donald Trump amerikai elnök adta át a győztesnek járó trófeát.

Marc Cucurella – aki akkor a Chelsea-t erősítette, jelenleg pedig a vb-döntős spanyol válogatott oszlopos tagja – ezt a pillanatot felidézve egy különös történetet osztott meg: „Azt mondták nekünk, hogy Trump hozza majd be a kupát, és hogy addig nem emelhetjük fel a magasba, amíg el nem megy. Mindenki arra várt, hogy távozzon, azonban csak nem akart. Aztán odaszólt: »Emeljétek fel, én maradok!« És ugyan ki mert volna neki bármit is mondani? Én majdnem összecsináltam magam” – mondta nevetve a balhátvéd.

Mint ismert, a Fehér Ház közlése szerint Trump a vasárnapi világbajnoki döntőben is biztosan közreműködik majd a díjátadó ceremónián, ám az kérdés, hogy ezúttal is Cucurella csapata lesz-e a győztes oldalon.

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Még a trófeát is átadhatja az amerikai elnök.

 

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