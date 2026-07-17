„Majdnem összecsináltam magam!” – Cucurella felidézte a legutóbbi találkozását Trumppal

Mint ismert, a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea 3–0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint, a díjátadón pedig Donald Trump amerikai elnök adta át a győztesnek járó trófeát.

Marc Cucurella – aki akkor a Chelsea-t erősítette, jelenleg pedig a vb-döntős spanyol válogatott oszlopos tagja – ezt a pillanatot felidézve egy különös történetet osztott meg: „Azt mondták nekünk, hogy Trump hozza majd be a kupát, és hogy addig nem emelhetjük fel a magasba, amíg el nem megy. Mindenki arra várt, hogy távozzon, azonban csak nem akart. Aztán odaszólt: »Emeljétek fel, én maradok!« És ugyan ki mert volna neki bármit is mondani? Én majdnem összecsináltam magam” – mondta nevetve a balhátvéd.

Mint ismert, a Fehér Ház közlése szerint Trump a vasárnapi világbajnoki döntőben is biztosan közreműködik majd a díjátadó ceremónián, ám az kérdés, hogy ezúttal is Cucurella csapata lesz-e a győztes oldalon.