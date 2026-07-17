Az egekben vannak a jegyárak a vb-döntőre

A Spanyolország–Argentína mérkőzésre magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kerül sor New Yorkban, és a TickPick jegyértékesítő portál információi szerint a legolcsóbb belépő az összecsapásra 7451 dollárba (2.3 millió forintba) kerül. A weboldalon 28 479 dollár (9 millió forint) a legtöbb, amit eddig vb-jegyért fizettek, de a rekord a találkozóig hátralévő időszakban még megdőlhet.

