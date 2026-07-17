Nemzeti Sportrádió

Az egekben vannak a jegyárak a vb-döntőre

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 10:54
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Átlagosan 11 327 amerikai dollárt (3.5 millió forintot) kell fizetnie annak, akinek még nincsen jegye, és a helyszínen szeretné megnézni a világbajnokság döntőjét.

A Spanyolország–Argentína mérkőzésre magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kerül sor New Yorkban, és a TickPick jegyértékesítő portál információi szerint a legolcsóbb belépő az összecsapásra 7451 dollárba (2.3 millió forintba) kerül. A weboldalon 28 479 dollár (9 millió forint) a legtöbb, amit eddig vb-jegyért fizettek, de a rekord a találkozóig hátralévő időszakban még megdőlhet.
     

 

foci vb 2026 vb-döntő jegyárak
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