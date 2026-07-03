Megdőlt Zenga abszolút vb-csúcsa, Oyarzabal eredményessége a párját ritkítja a spanyoloknál

Unai Simón nem egy, de két csúcsot is megdöntött az osztrákok elleni összecsapáson azzal, hogy nem kapott gólt. Az Athletic Bilbao kapusa így már 519 kapott gól nélküli játékpercnél jár világbajnoki meccsen, így Iker Casillas válogatottbeli (476 perc), valamint Walter Zenga abszolút rekordját is átadta a múltnak.

1 - Con #España 🇪🇸, Unai Simón (519 minutos) se ha convertido en el portero con el mayor récord de imbatibilidad en la historia del #Mundial.



Ha superado los 517 de Walter Zenga.



Histórico. https://t.co/bq6usGgiDX — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

Pedro Porro fejjel szerezte a spanyolok második találatát a meccsen, ezzel pedig 16 év után ő volt az első spanyol védő, aki fejjel volt eredményes vb-meccsen – a legutóbb Carles Puyoltól láthattunk hasonlót a németek elleni elődöntőben még 2010-ben.

1 - Pedro Porro ha marcado el primer gol de cabeza de un defensa de #España 🇪🇸 en un partido del #Mundial desde 2010.



En aquella ocasión, fue Carles Puyol para dar la victoria a La Roja ante #Alemania por 1-0.



Aéreo. pic.twitter.com/I4bmRyFXdb — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

A spanyol válogatott hatszor találta el a kaput az első félidőben, ez pedig a legmagasabb ilyen statisztikájuk 2006 óta – akkor hét kaput eltaláló lövést jegyezhettek fel a Szaúd-Arábia elleni csoportmeccsen.

6 - #España 🇪🇸 realizó seis remates a puerta en la primera mitad, su cifra más alta en los primeros 45 minutos de un partido de la Copa del Mundo de la FIFA desde 2006 contra Arabia Saudí (7).



Aluvión. pic.twitter.com/K7xU8mWPL7 — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

Mikel Oyarzabal az első spanyol labdarúgó, aki ugyanazon a világbajnokságon két különböző meccsen is képes kettő vagy annál több gólt szerezni.

1 - Mikel Oyarzabal es el primer jugador de #España 🇪🇸 que anota dos o más goles en dos partidos diferentes de una misma edición del #Mundial.



Bienaventurado. pic.twitter.com/c9h0cotX5Z — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

S ha már Oyarzabal: az osztrákok elleni meccset beleszámítva a baszk támadó már négy gólban játszott szerepet ezen a vb-n (három gól, egy gólpassz), s ennél csak David Villa (öt gól és egy gólpassz 2010-ben), Míchel (négy gól és egy gólpassz 1990-ben) és Emilio Butragueno (négy gól, egy gólpassz 1986-ban) volt eredményesebb egy tornán.

4 - Mikel Oyarzabal ha participado en cuatro goles en esta Copa Mundial de la FIFA (3 goles, 1 asistencia).



En una misma cita mundialista con #España 🇪🇸, solo lo superan David Villa en 2010 (6 - 5G 1A), Míchel en 1990 (5 - 4G 1A) y Butragueño en 1986 (5 - 5G).



Iluminado. pic.twitter.com/4MXuPYzUDu — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

Az osztrákok elleni első gólja az eddigiek mellett azt is jelentette, hogy Oyarzabal a legutóbbi 16 olyan válogatott meccsén, amelyen a kezdőcsapatban jutott szóhoz, 16 gólt szerzett – ez a szám a meccs végére 17-re módosult. Ez volt egyébként a baszk támadó 28. gólja a nemzeti csapatban, amellyel (Fernando Morientest megelőzve) már a hetedik a spanyol válogatott örökranglistáján – az élen David Villa áll 59 találattal.

And just like that, Spain lead Austria.



Mikel Oyarzabal now has 16 goals in his last 16 starts for Spain. pic.twitter.com/4NbJYmqSWU — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2026

Nem kevesebb, mint 68 év után először fordult elő, hogy ugyanabban a csapatban két tinédzser (Lamine Yamal, Pau Cubarsí) is kezdőként lépett pályára világbajnoki meccsen – legutóbb 1958-ban volt erre példa, amikor a Brazil Pelé, Altafini kettős kapott lehetőséget kezdőként Wales ellen a legjobb nyolc között.

2 - 🇪🇸 Pau Cubarsí and Lamine Yamal are the first pair of teenagers to start a FIFA World Cup knockout match for a team for 68 years.



Pelé and Altafini in 1958 for 🇧🇷 Brazil against 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales in the quarter-final were the last to do so.



Advanced. pic.twitter.com/UcwqZ1HHcE — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

Lamine Yamal továbbra is talizmánja a spanyol csapatnak nagy tornákon. Az Ausztria elleni összecsapással már nyolcból nyolc győzelemnél járnak a hispánok a Barca üdvöskéjével a kezdőben úgy Eb-, mint vb-meccsen. Ez továbbá a legjobb 100 százalékos mérleg bármely, vb-n vagy Eb-n kezdőként szóhoz jutó európai játékosra nézve.

8 - #España 🇪🇸 ha ganado los ocho partidos que ha disputado con Lamine Yamal de titular en grandes torneos.



Es el mejor registro con el 100% de victorias de cualquier jugador europeo en el XI inicial en la historia de la Copa Mundial de la FIFA/Eurocopa.



Bendecido. pic.twitter.com/SD4XibEiIW — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

Yamalnál maradva: a 18 éves szélső lett a vb-történelem legfiatalabb játékosa, aki egy vb-meccsen több mint tízszer ért labdába az ellenfél 16-osán belül, valamint tíz vagy annál több sikeres cselt mutatott be.

10 - 18-year-old 🇪🇸 Lamine Yamal today became the youngest player on record since 1966 in a FIFA World Cup match to record both...



10+ touches in the opposition box (14)

10+ dribbles (10)



Playground. pic.twitter.com/3Rw0dWMk0C — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

Még mindig Yamal: a fiatal titán 90 percenként 12 sikeres cselt átlagol az idei vb-n, ez pedig a legmagasabb ilyen mutató egy legalább 200 percet kapó játékostól 1998 óta – akkor a nigériai Jay-Jay Okocha ugyancsak 12 sikeres cselt átlagolt 90 percenként.

12 - 🇪🇸 Lamine Yamal is averaging 12 dribbles per 90 minutes at the 2026 FIFA World Cup.



That's the most by a player to play 200+ minutes in a tournament since 🇳🇬 Jay Jay Okocha in 1998 (also 12 per 90).



Tricksters. pic.twitter.com/LDNguCzCCB — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

A változatosság kedvéért itt van még egy Yamal-korrekord. A Barcelona szélsője 18 évesen és 354 minden idők legfiatalabb európai labdarúgója, aki 10 győztes meccsnél jár nagy tornán – az előző rekorder Kylian Mbappé volt, aki 23 évesen és 355 naposan jutott el ugyanehhez a mérföldkőhöz.

18 - 🇪🇸 Lamine Yamal is the youngest European player in history to end on the winning side in 10 matches at major tournaments, aged 18 years and 354 days.



He is five years younger than the previous record holder (Kylian Mbappé - 23 years and 355 days).



Influential. pic.twitter.com/wXd9qPZw1i — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

Ausztria egyszer sem találta el a spanyol kaput, ilyesmire pedig 12 éve nem volt példa egyenes kieséses vb-meccsen – legutóbb a 2014-es, brazíliai torna döntőjén láthattunk hasonlót, amikor Argentína képtelen volt eltalálni a későbbi győztes Németország kapuját.