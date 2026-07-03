Megdőlt Zenga abszolút vb-csúcsa, Oyarzabal eredményessége a párját ritkítja a spanyoloknál
Unai Simón nem egy, de két csúcsot is megdöntött az osztrákok elleni összecsapáson azzal, hogy nem kapott gólt. Az Athletic Bilbao kapusa így már 519 kapott gól nélküli játékpercnél jár világbajnoki meccsen, így Iker Casillas válogatottbeli (476 perc), valamint Walter Zenga abszolút rekordját is átadta a múltnak.
Pedro Porro fejjel szerezte a spanyolok második találatát a meccsen, ezzel pedig 16 év után ő volt az első spanyol védő, aki fejjel volt eredményes vb-meccsen – a legutóbb Carles Puyoltól láthattunk hasonlót a németek elleni elődöntőben még 2010-ben.
A spanyol válogatott hatszor találta el a kaput az első félidőben, ez pedig a legmagasabb ilyen statisztikájuk 2006 óta – akkor hét kaput eltaláló lövést jegyezhettek fel a Szaúd-Arábia elleni csoportmeccsen.
Mikel Oyarzabal az első spanyol labdarúgó, aki ugyanazon a világbajnokságon két különböző meccsen is képes kettő vagy annál több gólt szerezni.
S ha már Oyarzabal: az osztrákok elleni meccset beleszámítva a baszk támadó már négy gólban játszott szerepet ezen a vb-n (három gól, egy gólpassz), s ennél csak David Villa (öt gól és egy gólpassz 2010-ben), Míchel (négy gól és egy gólpassz 1990-ben) és Emilio Butragueno (négy gól, egy gólpassz 1986-ban) volt eredményesebb egy tornán.
Az osztrákok elleni első gólja az eddigiek mellett azt is jelentette, hogy Oyarzabal a legutóbbi 16 olyan válogatott meccsén, amelyen a kezdőcsapatban jutott szóhoz, 16 gólt szerzett – ez a szám a meccs végére 17-re módosult. Ez volt egyébként a baszk támadó 28. gólja a nemzeti csapatban, amellyel (Fernando Morientest megelőzve) már a hetedik a spanyol válogatott örökranglistáján – az élen David Villa áll 59 találattal.
Nem kevesebb, mint 68 év után először fordult elő, hogy ugyanabban a csapatban két tinédzser (Lamine Yamal, Pau Cubarsí) is kezdőként lépett pályára világbajnoki meccsen – legutóbb 1958-ban volt erre példa, amikor a Brazil Pelé, Altafini kettős kapott lehetőséget kezdőként Wales ellen a legjobb nyolc között.
Lamine Yamal továbbra is talizmánja a spanyol csapatnak nagy tornákon. Az Ausztria elleni összecsapással már nyolcból nyolc győzelemnél járnak a hispánok a Barca üdvöskéjével a kezdőben úgy Eb-, mint vb-meccsen. Ez továbbá a legjobb 100 százalékos mérleg bármely, vb-n vagy Eb-n kezdőként szóhoz jutó európai játékosra nézve.
Yamalnál maradva: a 18 éves szélső lett a vb-történelem legfiatalabb játékosa, aki egy vb-meccsen több mint tízszer ért labdába az ellenfél 16-osán belül, valamint tíz vagy annál több sikeres cselt mutatott be.
Még mindig Yamal: a fiatal titán 90 percenként 12 sikeres cselt átlagol az idei vb-n, ez pedig a legmagasabb ilyen mutató egy legalább 200 percet kapó játékostól 1998 óta – akkor a nigériai Jay-Jay Okocha ugyancsak 12 sikeres cselt átlagolt 90 percenként.
A változatosság kedvéért itt van még egy Yamal-korrekord. A Barcelona szélsője 18 évesen és 354 minden idők legfiatalabb európai labdarúgója, aki 10 győztes meccsnél jár nagy tornán – az előző rekorder Kylian Mbappé volt, aki 23 évesen és 355 naposan jutott el ugyanehhez a mérföldkőhöz.
Ausztria egyszer sem találta el a spanyol kaput, ilyesmire pedig 12 éve nem volt példa egyenes kieséses vb-meccsen – legutóbb a 2014-es, brazíliai torna döntőjén láthattunk hasonlót, amikor Argentína képtelen volt eltalálni a későbbi győztes Németország kapuját.