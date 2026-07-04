Vb 2026, nyolcaddöntő: Kanada–Marokkó 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
KANADA–MAROKKÓ 0–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, Houston Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea – Buchanan, N. Sigur, Eustáquio, Ahmed – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Waterman, Davies, Jones, Cornelius, Osorio, Choiniere, Shaffelburg, N. Saliba, Millar, P. David, Larin, Nelson
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Halhal, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – B. Díaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari (Rahimi, 22.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Szalah-Eddin, Szadan, El-Uahbi, Belammari, Riad, Szbai, Amrabat, El-Murabet, Talbi, Jasszin, El-Kabi, Rahimi, Amaimuni
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A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)
Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)
A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)
Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)
Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi