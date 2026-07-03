Már nagy a vidámság Miamiban, így hangolódnak az argentin szurkolók
A Sky Sports tett közzé videót arról, hogyan hangolódnak az argentin szurkolók csapatuk Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésére. Látszik, hogy Miamiban már jó a hangulat, a drukkerek ellepték az utcákat, pedig még rengeteg idő van a meccsig.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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Szombat 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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