Már nagy a vidámság Miamiban, így hangolódnak az argentin szurkolók

A Sky Sports tett közzé videót arról, hogyan hangolódnak az argentin szurkolók csapatuk Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésére. Látszik, hogy Miamiban már jó a hangulat, a drukkerek ellepték az utcákat, pedig még rengeteg idő van a meccsig.

The Argentina fans are LOVING life in Miami as they party in the streets ahead of their game with Cape Verde 🇦🇷 pic.twitter.com/iklWFdZOXI — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 3, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Szombat 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!