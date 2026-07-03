Nemzeti Sportrádió

Már nagy a vidámság Miamiban, így hangolódnak az argentin szurkolók

V. B.V. B.
2026.07.03. 17:21
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vb 2026 Miami argentin válogatott

A Sky Sports tett közzé videót arról, hogyan hangolódnak az argentin szurkolók csapatuk Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésére. Látszik, hogy Miamiban már jó a hangulat, a drukkerek ellepték az utcákat, pedig még rengeteg idő van a meccsig.

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Szombat 0.00: Argentína–Zöld-foki-szigetek, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

vb 2026 Miami argentin válogatott
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