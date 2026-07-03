Manzambi egy olyan listán lett ötödik, amelyet Pelé vezet – statisztikák
Eddig is Granit Xhaka volt a legtöbbszörös svájci válogatott labdarúgó, és most eljutott egy világviszonylatban sem sokaknak elérhető magaslatra: az Algéria elleni volt a 150. mérkőzése a Nati kötelékében.
Amikor Xhaka bemutatkozott a válogatottban (2011. június 11.), Johan Manzambi még hatéves sem volt; az idő rohan, ma vállt vállnak vetve harcolnak, és nem mondhatni, hogy a jelenleg 16-szoros válogatott fiatal középpályás potyautas lenne. Manzambi adott egy kulcspasszt Algéria ellen is, így már öt gólban szerzett döntő érdemeket ezen a világbajnokságon: hármat maga szerzett, kettőt gólpasszal készített elő. A Freiburg légiósa a 21. életévében jár (20 év, 261 nap), nála fiatalabban csupán négy játékos játszott szerepet legalább öt gólban egy világbajnokságon – legutóbb a listát korrekorderként vezető Pelé 1958-ban…
Svájc az első válogatott, amelyik egy világbajnokságon kétszer is gólt szerzett a második félidő első percében: Algéria ellen Dan Ndoye góljával indult a második játékrész, korábban, a Kanada elleni csoportmeccsen Ruben Vargas adta meg az alaphangot a második 45 perchez.
A svájci válogatott 88 év – hét sikertelen próbálkozás – után nyert meg újra mérkőzést egy világbajnokság kieséses szakaszában, az viszont először fordult elő vele, hogy egymást követő három vb-meccsen győzött.
Mint ismert, Vladimir Petkovic, az algériai válogatott szövetségi kapitánya szarajevói születésű, de van svájci állampolgársága is, így besorolható ama hat tréner közé, aki egy másik válogatottat irányított hazája csapata ellen labdarúgó-világbajnokságon. A lista a svédek 1938-as szövetségi kapitányával, Nagy Józseffel kezdődik, és ahogy akkor neki nem sikerült győznie a mieink ellen (1:6), a többiek is sorban alulmaradtak, Petkovic sem tudta megtörni az „átkot”. Szintén rá vonatkozó statisztika: ő a hetedik olyan szövetségi kapitány, aki világbajnokságon egy általa korábban irányított csapat ellen meccselt.
Breel Embolo annak idején Petkovic keze alatt lett svájci válogatott, most gólt lőtt az őt a mély vízbe dobó korábbi mestere csapatának. A Rennes csatára jó formában van: csapata eddigi mind a négy idei vb-meccsén benne volt legalább egy gólban (2-2 gól és gólpassz a mérlege) – ezt rajta kívül csak a francia Kylian Mbappé mondhatja el magáról a mostani mezőnyben –, és az efféle adatgyűjtés kezdete (1966) óta ő az első svájci játékos, aki e két kategóriát figyelembe véve négymeccses „pontszerző” szériában van.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI