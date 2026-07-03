Manzambi egy olyan listán lett ötödik, amelyet Pelé vezet – statisztikák

Eddig is Granit Xhaka volt a legtöbbszörös svájci válogatott labdarúgó, és most eljutott egy világviszonylatban sem sokaknak elérhető magaslatra: az Algéria elleni volt a 150. mérkőzése a Nati kötelékében.

150 – Als erster Spieler erreicht Granit Xhaka heute gegen Algerien die Marke von 150 Länderspieleinsätzen für die Schweiz.



Legende. pic.twitter.com/P6hKmu0mDd — OptaFranz (@OptaFranz) July 3, 2026

Amikor Xhaka bemutatkozott a válogatottban (2011. június 11.), Johan Manzambi még hatéves sem volt; az idő rohan, ma vállt vállnak vetve harcolnak, és nem mondhatni, hogy a jelenleg 16-szoros válogatott fiatal középpályás potyautas lenne. Manzambi adott egy kulcspasszt Algéria ellen is, így már öt gólban szerzett döntő érdemeket ezen a világbajnokságon: hármat maga szerzett, kettőt gólpasszal készített elő. A Freiburg légiósa a 21. életévében jár (20 év, 261 nap), nála fiatalabban csupán négy játékos játszott szerepet legalább öt gólban egy világbajnokságon – legutóbb a listát korrekorderként vezető Pelé 1958-ban…

Johan Manzambi 🇨🇭 (20) records his 5th goal involvement (3 goals + 2 assists) at this World Cup today.



He's the 5th-youngest player in the history of the World Cup to reach 5 goal involvements in a single edition:



17y 246d Pelé 🇧🇷 (1958)

19y 209d Conen 🇩🇪 (1934)

20y 229d… pic.twitter.com/NJI325uoWx — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 3, 2026

Svájc az első válogatott, amelyik egy világbajnokságon kétszer is gólt szerzett a második félidő első percében: Algéria ellen Dan Ndoye góljával indult a második játékrész, korábban, a Kanada elleni csoportmeccsen Ruben Vargas adta meg az alaphangot a második 45 perchez.

2 – Die Schweiz ist das erste Team, das bei einer Weltmeisterschaft zwei Tore in der 1. Minute der zweiten Halbzeiten erzielte (Vargas vs. Kanada und Ndoye vs. Algerien).



Blitzstart. pic.twitter.com/tzfkflS0Pe — OptaFranz (@OptaFranz) July 3, 2026

A svájci válogatott 88 év – hét sikertelen próbálkozás – után nyert meg újra mérkőzést egy világbajnokság kieséses szakaszában, az viszont először fordult elő vele, hogy egymást követő három vb-meccsen győzött.

3 – Erstmals gewann die Schweiz drei WM-Spiele in Serie und zudem auch erstmals dreimal bei einer Endrunde. Damit überstand die Nati heute zudem zum dritten Mal nach 1938 (1. Runde gegen Deutschland) und 1934 (1. Runde gegen die Niederlande) wieder eine WM-K.o.-Runde.… pic.twitter.com/OgRBS1V615 — OptaFranz (@OptaFranz) July 3, 2026

SUI 🇨🇭 2-0 🇩🇿 ALG (FT)



Switzerland win a World Cup knockout match for the first time since 1938. 88 years later.



The two longest winless runs in knockout rounds have both ended in the last 48 hours:



🔹 Mexico — 8 games (since 1986), ended June 30 vs Ecuador.

🔹 Switzerland — 7… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 3, 2026

Mint ismert, Vladimir Petkovic, az algériai válogatott szövetségi kapitánya szarajevói születésű, de van svájci állampolgársága is, így besorolható ama hat tréner közé, aki egy másik válogatottat irányított hazája csapata ellen labdarúgó-világbajnokságon. A lista a svédek 1938-as szövetségi kapitányával, Nagy Józseffel kezdődik, és ahogy akkor neki nem sikerült győznie a mieink ellen (1:6), a többiek is sorban alulmaradtak, Petkovic sem tudta megtörni az „átkot”. Szintén rá vonatkozó statisztika: ő a hetedik olyan szövetségi kapitány, aki világbajnokságon egy általa korábban irányított csapat ellen meccselt.

Still no "traitors": no manager has EVER knocked out a country of his own nationality (by birth or naturalized) in a World Cup knockout stage.



Six have tried. All six lost:



🔹 Nagy (Sweden) vs Hungary 🇭🇺, 1938

🔹 Rappan (Switzerland) vs Austria 🇦🇹, 1954

🔹 Didi (Peru) vs Brazil… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 3, 2026

Vladimir Petković's Algeria 🇩🇿 face Switzerland 🇨🇭 today — a team he led at the 2018 World Cup. He's the 7th manager to face a nation he once coached, and the 1st ever in a knockout.



Previous cases (manager and his former team):

🔹 Bora Milutinović — China 0-2 Costa Rica (2002)… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 3, 2026

Breel Embolo annak idején Petkovic keze alatt lett svájci válogatott, most gólt lőtt az őt a mély vízbe dobó korábbi mestere csapatának. A Rennes csatára jó formában van: csapata eddigi mind a négy idei vb-meccsén benne volt legalább egy gólban (2-2 gól és gólpassz a mérlege) – ezt rajta kívül csak a francia Kylian Mbappé mondhatja el magáról a mostani mezőnyben –, és az efféle adatgyűjtés kezdete (1966) óta ő az első svájci játékos, aki e két kategóriát figyelembe véve négymeccses „pontszerző” szériában van.

2 & 1 – Breel Embolo ist nach Kylian Mbappe der zweite Spieler, der in allen vier Spielen seines Landes bei dieser WM an mind. einem Tor direkt beteiligt ist (2T 2A). Zudem ist er der erste Schweizer, der seit det. Datenerfassung 1966 in vier WM-Spielen in Folge an einem Tor… pic.twitter.com/Oz3hi7nKxg — OptaFranz (@OptaFranz) July 3, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI