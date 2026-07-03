Nemzeti Sportrádió

Mahrez a vb-kiesés után: Ez volt az utolsó meccsem nemzeti színekben...

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 08:17
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Véget ért Rijad Mahrez válogatottbeli pályafutása (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 svájci labdarúgó-válogatott algériai labdarúgó-válogatott Rijad Mahrez nyilatkozatok
Visszavonult az algériai labdarúgó-válogatottól a csapat egyik, ha nem a legnagyobb sztárja, Rijad Mahrez. Az ötszörös angol bajnok szélső a Svájctól elszenvedett vereséget követően jelentette be döntését.

Amint arról beszámoltunk, újabb afrikai csapat búcsúzott a világbajnokságtól a legjobb 32 között: Algériát a svájciak múltak felül 2–0-ra.

A lefújást követően a vesztes csapat kulcsembere, a kapitányi karszalagot is viselő Rijad Mahrez 35 évesen lemondta a válogatottságot:

Ezen a találkozón ennél többet is elérhettünk volna, benne volt a játékunkban. Ez volt az utolsó mérkőzésem nemzeti színekben...

Svájci részről a rutinos Breel Embolo így értékelt:

„A hatékonyság az, ami miatt a második félidőben nyugodtan játszhattunk a saját játékunkat. A Katar elleni meccset követően kritikus voltam a támadójátékunkkal kapcsolatban, ma viszont le a kalappal mindenki, különösen Johan (Manzambi – a szerk.) előtt. Éretten kezeltük ezt a meccset, most pedig alázatosnak kell maradnunk. Ebben a csapatban ennél is több van.”

Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Breel Embolót a meccs legjobbjának választották (Fotó: Getty Images)

Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya: „Tudtuk, hogy Algéria érdekes ellenfél lesz, számos nagyszerű egyéniséggel a keretében. Sikerült megállítanunk őket, ez pedig a játékosaim érdeme. Edzőként csak hálás tudok lenni, amiért ilyen srácokkal dolgozhatok együtt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
SVÁJC–ALGÉRIA 2–0 (1–0)

foci vb 2026 svájci labdarúgó-válogatott algériai labdarúgó-válogatott Rijad Mahrez nyilatkozatok
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