Mahrez a vb-kiesés után: Ez volt az utolsó meccsem nemzeti színekben...

Amint arról beszámoltunk, újabb afrikai csapat búcsúzott a világbajnokságtól a legjobb 32 között: Algériát a svájciak múltak felül 2–0-ra.

A lefújást követően a vesztes csapat kulcsembere, a kapitányi karszalagot is viselő Rijad Mahrez 35 évesen lemondta a válogatottságot:

Ezen a találkozón ennél többet is elérhettünk volna, benne volt a játékunkban. Ez volt az utolsó mérkőzésem nemzeti színekben...

🇩🇿 Riyad Mahrez : "C'était un match à notre portée."

👀 Il annonce son dernier match avec la sélection #beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y0C908Rsxx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026

Svájci részről a rutinos Breel Embolo így értékelt:

„A hatékonyság az, ami miatt a második félidőben nyugodtan játszhattunk a saját játékunkat. A Katar elleni meccset követően kritikus voltam a támadójátékunkkal kapcsolatban, ma viszont le a kalappal mindenki, különösen Johan (Manzambi – a szerk.) előtt. Éretten kezeltük ezt a meccset, most pedig alázatosnak kell maradnunk. Ebben a csapatban ennél is több van.”

Breel Embolót a meccs legjobbjának választották (Fotó: Getty Images)

Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya: „Tudtuk, hogy Algéria érdekes ellenfél lesz, számos nagyszerű egyéniséggel a keretében. Sikerült megállítanunk őket, ez pedig a játékosaim érdeme. Edzőként csak hálás tudok lenni, amiért ilyen srácokkal dolgozhatok együtt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

SVÁJC–ALGÉRIA 2–0 (1–0)