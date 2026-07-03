Mahrez a vb-kiesés után: Ez volt az utolsó meccsem nemzeti színekben...
Amint arról beszámoltunk, újabb afrikai csapat búcsúzott a világbajnokságtól a legjobb 32 között: Algériát a svájciak múltak felül 2–0-ra.
A lefújást követően a vesztes csapat kulcsembere, a kapitányi karszalagot is viselő Rijad Mahrez 35 évesen lemondta a válogatottságot:
Ezen a találkozón ennél többet is elérhettünk volna, benne volt a játékunkban. Ez volt az utolsó mérkőzésem nemzeti színekben...
Svájci részről a rutinos Breel Embolo így értékelt:
„A hatékonyság az, ami miatt a második félidőben nyugodtan játszhattunk a saját játékunkat. A Katar elleni meccset követően kritikus voltam a támadójátékunkkal kapcsolatban, ma viszont le a kalappal mindenki, különösen Johan (Manzambi – a szerk.) előtt. Éretten kezeltük ezt a meccset, most pedig alázatosnak kell maradnunk. Ebben a csapatban ennél is több van.”
Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya: „Tudtuk, hogy Algéria érdekes ellenfél lesz, számos nagyszerű egyéniséggel a keretében. Sikerült megállítanunk őket, ez pedig a játékosaim érdeme. Edzőként csak hálás tudok lenni, amiért ilyen srácokkal dolgozhatok együtt.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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SVÁJC–ALGÉRIA 2–0 (1–0)