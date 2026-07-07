Nemzeti Sportrádió

„Én elfogadtam a döntést” – Balogun is megszólalt a botránya kapcsán

2026.07.07. 08:27
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Folarin Balogun (balra) sem tudott segíteni – hiába lépett pályára, at Egyesült Államok 4–1-es vereséget szenvedett a Belgium elleni nyolcaddöntőben (Fotó: AFP)
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A belgák 4–1-es győzelmével záruló nyolcaddöntő után az amerikai labdarúgó-válogatott csatára, Folarin Balogun is nyilatkozott botrányt kavaró kiállítása, illetve Donald Trump közbenjárásával felfüggesztett eltiltása kapcsán.

 

 

„Én elfogadtam a döntést, amikor piros lapot kaptam, ahogy utána azt is, hogy mégis játszhatok. Nem igazán tudok többet mondani az ügyben” – fogalmazott Folarin Balogun, az amerikai válogatott játékosa, miután Donald Trump amerikai elnök közbenjárásával a FIFA felfüggesztette egymeccses eltiltását a bosnyákok ellen kapott piros lapja után, így pályára léphetett a belgák elleni, 4–1-re leveszített nyolcaddöntőben.

„Ma Belgium volt a jobb csapat. A végén gratuláltam a szövetségi kapitányuknak. Ez egy mérkőzés, amin vannak győztesek és vesztesek. Hasonlóan ahhoz, amikor piros lapot kaptam, ezt is a helyén kell kezelni. A csalódottság érzését nehéz szavakba önteni”– idézi a New York Post az amerikai csatárt.

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Seattle-ben De Ketelaere duplázott az első félidőben, a másodikban aztán az USA védelme összehozott két újabb belga gólt, így nem is volt sokáig kérdés, hogy ki játszhat Spanyolország ellen.

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Az amerikai elnök szerint a Bosznia elleni meccsen történt eset nem szabálytalanság.

 

 

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