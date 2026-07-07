„Én elfogadtam a döntést” – Balogun is megszólalt a botránya kapcsán

„Én elfogadtam a döntést, amikor piros lapot kaptam, ahogy utána azt is, hogy mégis játszhatok. Nem igazán tudok többet mondani az ügyben” – fogalmazott Folarin Balogun, az amerikai válogatott játékosa, miután Donald Trump amerikai elnök közbenjárásával a FIFA felfüggesztette egymeccses eltiltását a bosnyákok ellen kapott piros lapja után, így pályára léphetett a belgák elleni, 4–1-re leveszített nyolcaddöntőben.

„Ma Belgium volt a jobb csapat. A végén gratuláltam a szövetségi kapitányuknak. Ez egy mérkőzés, amin vannak győztesek és vesztesek. Hasonlóan ahhoz, amikor piros lapot kaptam, ezt is a helyén kell kezelni. A csalódottság érzését nehéz szavakba önteni”– idézi a New York Post az amerikai csatárt.