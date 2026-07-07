Nemzeti Sportrádió

Trossard nagy elődök nyomában – statisztikák

2026.07.07. 05:53
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Leandro Trossard teljesítménye mellett nem mehetünk el szó nélkül: az Arsenal szélsője 17 gólhelyzetet alakított ki ezen a világbajnokságon, ami a legtöbb a tornán. A 17. kialakított gólhelyzete De Ketelaere második góljához vezetett. Ezzel az assziszttal ő lett a harmadik belga, aki az adatok 1966-os gyűjtésének kezdete óta egy vébén legalább kettő gólt és gólpasszt jegyez. Belgiumból korábban erre 2018-ban Eden Hazard, 1986-ban pedig Jan Ceulemans volt képes. Mindketten – a magyar lakodalmas mulatós zenekart idézve – 3+2-ig jutottak: három gól, két gólpassz. 

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